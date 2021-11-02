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"Динамо" розгромило "Барселону" завдяки суперголу "Сенегальського Мане" (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Самба Діалло у грі з "Барселоною" Новина оновлена 02 листопада 2021, 18:33
Самба Діалло у грі з "Барселоною"

Кияни розібралися зі знаменитими гостями з "Барселони".

У вівторок, 2 листопада, юнацька команда "Динамо" обіграла однолітків із "Барселони" у 4-му турі Юнацької ліги УЄФА напередодні гри основних складів. Зустріч, яка відбулася у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського, завершилася з рахунком 4:1 на користь господарів.

Перемогу столичній команді принесли точні постріли Самба Діалло (дубль), Кирила Попова та Максима Дячука. Каталонці, які залишилися у меншості наприкінці першого тайму, забили гол зусиллями Хуана Гаррідо. Зазначимо, перший гол киян був настільки красивим, що коментатор матчу порівняв автора м’яча сенегальця Діалло із форвардом "Ліверпуля" Садіо Мане.

Повний відеоогляд зустрічі:

Зазначимо, цей успіх вивів "Динамо" U-19 (10 очок) на перше місце у групі, каталонці (4 бали) – треті. "Бенфіка" U-19 — (9 очок) — друга, а "Баварія" U-19 (0 очок) — остання.

Основні команди також проведуть гру 2 листопада. Матч "Динамо" — "Барселона" відбудеться на НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 22:00 за київським часом. Раніше "Телеграф" повідомляв про прогноз букмекерів на цю гру.

Нагадаємо, нападник "Динамо" Артем Бєсєдін потрапив у скандал через свої слова про ЛГБТ-паради.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Київ) #ФК Барселона #Ліга чемпіонів
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