"Динамо" разгромило "Барселону" благодаря суперголу "Сенегальского Мане" (видео)

Киевляне разобрались с именитыми гостями из "Барселоны".

Во вторник, 2 ноября, юношеская команда "Динамо" обыграла сверстников из "Барселоны" в 4-м туре Юношеской лиги УЕФА накануне игры основных составов. Встреча, которая прошла в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Победу столичной команде принесли точные выстрели Самба Диалло (дубль), Кирилла Попова и Максима Дячука. Каталонцы, которые остались в меньшинстве в концовке первого тайма, забили гол усилиями Хуана Гарридо. Отметим, первой гол киевлян был настолько красивым, что комментатор матча сравнил автора мяча сенегальца Диалло с форвардом "Ливерпуля" Садио Мане.

Видео голов:

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Отметим, этот успех вывел "Динамо" U-19 (10 очков) на первое место в группе, каталонцы (4 балла) — третьи. "Бенфика" U-19 — (9 очков) — вторая, а "Бавария" U-19 (0 очков) — последняя.

Основные команды также проведут игру 2 ноября. Матч "Динамо" — "Барселона" состоится на НСК "Олимпийский" и начнется в 22:00 по киевскому времени. Ранее "Телеграф" сообщал о прогнозе букмекеров на эту игру.

Напомним, нападающий "Динамо" Артем Беседин угодил в скандал из-за своих слов о ЛГБТ-парадах.