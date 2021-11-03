Луческу объяснил поражение "Динамо" в матче с "Барселоной"

По мнению румынского специалиста, команда сделала шаг вперед.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал поражение украинского клуба в матче 4-го тура Лиги чемпионов от "Барселоны" (0:1). Слова наставника приводит официальный сайт киевлян.

"В первой игре против каталонцев нам не хватало смелости, но мы хорошо организовали игру в обороне, нейтрализовав сильные стороны соперника. Проблемы у нас возникали тогда, когда мы владели мячом. Сегодня мы сыграли намного смелее, а наши молодые защитники Забарный и Сирота отлично начинали атаки. В общем, я увидел более качественный командный футбол", — считает румынский специалист.

По словам Луческу, одной из причин неудачных выступлений в текущем турнире является сильный уровень соперников.

"К сожалению, мы не реализовали те моменты, которые у нас были. Мы попали в очень сложную группу, где все три соперника сильнее нас. "Динамо" пытается дотянуться до их уровня за счет постоянной работы, но не все получается. Не стоит забывать, что "Динамо" пять лет не играло в групповом турнире Лиги чемпионов. Пока что мы не дотягиваем до уровня этих команд", — подытожил тренер "Динамо".

После четырех туров киевляне с двумя набранными очками занимают последнее место в группе.

Как ранее сообщал "Телеграф", российский "Зенит" потерпел третье поражение в Лиге чемпионов.