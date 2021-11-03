Укр

Луческу объяснил поражение "Динамо" в матче с "Барселоной"

Автор
Владимир Лавский
Дата публикации
Читати українською
Автор
446
Мирча Луческу разобрал встречу против каталонцев Новость обновлена 03 ноября 2021, 07:34
Мирча Луческу разобрал встречу против каталонцев

По мнению румынского специалиста, команда сделала шаг вперед.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал поражение украинского клуба в матче 4-го тура Лиги чемпионов от "Барселоны" (0:1). Слова наставника приводит официальный сайт киевлян.

"В первой игре против каталонцев нам не хватало смелости, но мы хорошо организовали игру в обороне, нейтрализовав сильные стороны соперника. Проблемы у нас возникали тогда, когда мы владели мячом. Сегодня мы сыграли намного смелее, а наши молодые защитники Забарный и Сирота отлично начинали атаки. В общем, я увидел более качественный командный футбол", — считает румынский специалист.

По словам Луческу, одной из причин неудачных выступлений в текущем турнире является сильный уровень соперников.

"К сожалению, мы не реализовали те моменты, которые у нас были. Мы попали в очень сложную группу, где все три соперника сильнее нас. "Динамо" пытается дотянуться до их уровня за счет постоянной работы, но не все получается. Не стоит забывать, что "Динамо" пять лет не играло в групповом турнире Лиги чемпионов. Пока что мы не дотягиваем до уровня этих команд", — подытожил тренер "Динамо".

После четырех туров киевляне с двумя набранными очками занимают последнее место в группе.

Как ранее сообщал "Телеграф", российский "Зенит" потерпел третье поражение в Лиге чемпионов.

Теги:
#Футбол #Мирча Луческу #Лига Чемпионов #Барселона #ФК Динамо (Киев)
В аварии в Харькове погиб 58-летний Игорь Носов
Харьков
"Это не ДТП, а убийство": дочь погибшего в аварии с Колей Харьковским
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В аварии в Харькове погиб 58-летний Игорь Носов
"Это не ДТП, а убийство": дочь погибшего в аварии с Колей Харьковским
Дата публикации
Категория
Антон Поляков
Разыскиваемый хакер, учившийся в Турции – с кем встречался Антон Поляков перед смертью
Дата публикации
Категория
Больница
Простой анализ крови может указать на воспаление легких при COVID-19
Дата публикации
Категория
Тарас Цымбалюк в сериале "Крепостная"
Звезда "Крепостной" Тарас Цымбалюк: я могу сыграть и "голубого", но в чем-то достойном
Дата публикации
Категория
Кладбище в Одессе
Воссоединение антиваксеров: появилось жуткое видео с ковидного кладбища в Одессе