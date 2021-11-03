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Україна продовжує боротьбу з Росією у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Автор
Володимир Лавський
Дата публікації
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"Динамо" так і не змогло нав’язати боротьбу "Барселоні" Новина оновлена 03 листопада 2021, 09:05
"Динамо" так і не змогло нав’язати боротьбу "Барселоні"

Відрив від десятого місця, як і раніше, становить більше півбала.

Після поразок "Динамо" та російського "Зеніту" різниця між Україною та Росією у таблиці коефіцієнтів не змінилася, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА станом на 3 листопада
Таблиця коефіцієнтів УЄФА станом на 3 листопада

Станом на 3 листопада Україна продовжує залишатися на 11-му місці, маючи в своєму активі 31 бал рівно. Росія, яка розташувалася на десятій позиції, має 31,682 бали.

Найближчим переслідувачем українців є Сербія, яка має 29,125 бала.

Не відбулося змін і зверху таблиці. Як і раніше, лідирує Англія з результатом 92,355 бала, на другому місці — Іспанія (83,998), на третьому — Італія (66,902).

Таблиця коефіцієнтів УЄФА визначає кількість команд від країни у наступних розіграшах єврокубків та їх розподіл за турнірами. Якщо Україна продовжить займати 11-е місце, то, швидше за все, втратить пряму путівку до групового турніру Ліги чемпіонів у сезоні 2023/24. За підсумками торішнього рейтингу у наступному розіграші два українські клуби почнуть боротьбу в Лізі чемпіонів із кваліфікації.

Нагадаємо, за перемогу на групових турнірах єврокубках країна отримує 2 бали, які діляться на кількість клубів, які розпочинали боротьбу в єврокубках. У випадку з Україною їх було п’ять, тобто максимально у разі перемоги Україна здобула 0,4 бали. За нічию – 1 бал (відповідно – 0,2).

Як раніше повідомляв "Телеграф", головний тренер "Динамо" Мірча Луческу назвав причини поразки киян у зустрічі проти "Барселони".

Теги:
#Барселона #ФК Динамо (Київ) #Таблиця коефіцієнтів УЄФА
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