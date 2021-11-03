Украина продолжает борьбу с Россией в таблице коэффициентов УЕФА

Отрыв от десятого места по-прежнему составляет больше полбалла.

После поражений "Динамо" и российского "Зенита" разница между Украиной и Россией в таблице коэффициентов не изменилась, сообщает официальный сайт УЕФА.

Таблица коэффициентов УЕФА по состоянию на 3 ноября

По состоянию на 3 ноября, Украина продолжает оставаться на 11-м месте, имея в своем активе 31 балл ровно. У России, которая расположилась на десятой позиции, 31,682 балла.

Ближайшим преследователем украинцев является Сербия, у которой 29,125 балла.

Не произошло изменений и наверху таблицы. По-прежнему лидирует Англия с результатом 92,355 балла, на втором месте Испания (83,998), на третьем — Италия (66,902).

Таблица коэффициентов УЕФА определяет количество команд от страны в последующих розыгрышах еврокубков и их распределение по турнирам. В случае, если Украина продолжит занимать 11-е место, то, скорее всего, лишится прямой путевки в групповой турнир Лиги чемпионов в сезоне 2023/24. По итогам прошлогоднего рейтинга в следующем розыгрыше два украинских клуба начнут борьбу в Лиге чемпионов с квалификации.

Напомним, за победу на групповых турнирах еврокубках страна получает 2 балла, которые делятся на количество клубов, начинавших борьбу в еврокубках. В случае с Украиной их было пять, то есть, максимально в случае победы Украина получил 0,4 балла. За ничью — 1 балл (соответственно — 0,2).

Как ранее сообщал "Телеграф", главный тренер "Динамо" Мирча Луческу назвал причины поражения киевлян во встрече против "Барселоны".