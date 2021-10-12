Вся сборная Боснии и Герцеговины стоит как три Яремчука

Футболисты сборной Украины оцениваются выше на трансферном рынке.

Во вторник, 12 октября, сборной Украины предстоит серьезное испытание в виде домашнего матча отбора на чемпионат мира-2022 с командой Боснии и Герцеговины.

"Телеграф" проанализировал трансферную стоимость команд накануне определяющей игры квалификации.

Согласно данным портала transfermarkt, трансферная стоимость сборной Украины оценивается в 125,30 млн евро. Футболисты Боснии и Герцеговины стоят дешевле — 54,35 млн евро. Примечательно, что стоимость всей команды наших соперников стоит чуть больше, чем три Романа Яремчука (17,50 млн евро).

Самый дорогой футболист "Желто-синих" — Виктор Цыганков (25,00 млн евро).

Самый дорогой игрок Боснии и Герцеговины Эрмедин Демирович (9,00 млн евро).

Трансферная стоимость футболистов сборной Украины

Трансферная стоимость футболистов сборной Украины

Трансферная стоимость футболистов сборной Боснии и Герцеговины

Трансферная стоимость футболистов сборной Боснии и Герцеговины

Матч Украина — Босния и Герцеговина состоится во Львове на одноименной арене, начало встречи — в 21:45 по киевскому времени. Накануне букмекеры оценили шансы команд. К слову, "Желто-синие" выиграли все свои официальные поединки во Львове, что не на шутку пугает соперников.

Отметим, исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков назвал состав на боснийцев. Примечательно, что тренер последних Ивайло Петев считает Руслана Малиновского, который не попал в заявку нашей команды на октябрьские игры, сильнейшим украинским футболистом на данный момент.