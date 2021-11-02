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Цены кусаются: в продажу поступили билеты на матч между сборными Украины и Болгарии

Автор
Владимир Лавский
Дата публикации
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Автор
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Украинская команда не останется без поддержки в Одессе Новость обновлена 02 ноября 2021, 10:00
Украинская команда не останется без поддержки в Одессе

Минимальная цена составляет 200 гривен.

Официальный сайт Украинской ассоциации футбола сообщил о старте продажи билетов на товарищеский матч между сборными Украины и Болгарии.

Напомним, игра состоится 11 ноября в Одессе.

Минимальная цена составляет 200 гривен, максимальная — 800. Как отмечает источник, один человек может купить в одни руки до четырех пропусков.

Кроме того, для желающих посетить матч есть карантинные ограничения. Так, на игру смогут попасть зрители с "зеленым" сертификатом вакцинации или отрицательным тестом на коронавирус, сделанным за три дня до матча. Данные ограничения на касаются лиц младше 18 лет.

Встреча против Болгарии станет последним этапом подготовки к решающему матчу отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцоговины. На данный момент сборная Украины занимает второе место в группе D с девятью очками, опережая на один балл финнов и на два боснийцев. Однако у соперников на одну игру больше, которую они проведут между собой.

Ранее "Телеграф" опубликовал расклады для украинской команды накануне заключительных матчей отбора на ЧМ-2022.

Теги:
#Футбол #Билеты #Сборная Украины по футболу #Чемпионат мира-2022
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