Лідер збірної Боснії з футболу може пропустити вирішальний матч проти України

Участь Джеко у грі під питанням.

Збірна Боснії та Герцоговини, яка має вирішальні матчі відбору на ЧС-2022 проти України та Фінляндії, розпочала підготовку до протистояння. Як повідомляє місцеве видання Klix, перше тренування провели лише 12 гравців, і серед них не було лідера національної команди Едіна Джеко.

У форварда "Інтера" пошкодження, через яке він ризикує пропустити обидві вирішальні зустрічі відбору. У нинішньому сезоні чемпіонату Італії Джеко забив 7 м’ячів у 12 іграх, що є найкращим результатом команди.

За два тури до кінця Боснія та Герцоговина перебуває на четвертому місці у турнірній таблиці. Для того, щоб пробитися в плей-офф відбору на ЧС-2022, фінам потрібно набрати чотири очки в іграх, що залишилися.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у Андрія Ярмоленка також пошкодження напередодні матчу проти боснійців. До гри проти Боснії Україна має зіграти контрольний матч проти Болгарії. Гра відбудеться в Одесі у четвер, і вже відомі ціни на квитки на матч.