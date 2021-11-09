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Лідер збірної Боснії з футболу може пропустити вирішальний матч проти України

Автор
Володимир Лавський
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Джеко у неділю не тренувався. Новина оновлена 09 листопада 2021, 07:42
Джеко у неділю не тренувався.

Участь Джеко у грі під питанням.

Збірна Боснії та Герцоговини, яка має вирішальні матчі відбору на ЧС-2022 проти України та Фінляндії, розпочала підготовку до протистояння. Як повідомляє місцеве видання Klix, перше тренування провели лише 12 гравців, і серед них не було лідера національної команди Едіна Джеко.

У форварда "Інтера" пошкодження, через яке він ризикує пропустити обидві вирішальні зустрічі відбору. У нинішньому сезоні чемпіонату Італії Джеко забив 7 м’ячів у 12 іграх, що є найкращим результатом команди.

За два тури до кінця Боснія та Герцоговина перебуває на четвертому місці у турнірній таблиці. Для того, щоб пробитися в плей-офф відбору на ЧС-2022, фінам потрібно набрати чотири очки в іграх, що залишилися.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у Андрія Ярмоленка також пошкодження напередодні матчу проти боснійців. До гри проти Боснії Україна має зіграти контрольний матч проти Болгарії. Гра відбудеться в Одесі у четвер, і вже відомі ціни на квитки на матч.

Теги:
#Едін Джеко #Збірна України з футболу #ЧС-2022 #Відбір на ЧС-2022
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