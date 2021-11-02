Ціни кусаються: у продаж надійшли квитки на матч між збірними України та Болгарії

Мінімальна ціна складає 200 гривень.

Офіційний сайт Української асоціації футболу повідомив про старт продажу квитків на товариський матч між збірними України та Болгарії.

Нагадаємо, гра відбудеться 11 листопада в Одесі.

Мінімальна ціна становить 200 гривень, максимальна — 800. Як зазначає джерело, одна людина може купити в одні руки до чотирьох перепусток.

Крім того, для охочих відвідати матч є карантинні обмеження. Так, на гру зможуть потрапити глядачі із "зеленим" сертифікатом вакцинації або негативним тестом на коронавірус, зробленим за три дні до матчу. Дані обмеження стосуються осіб віком до 18 років.

Зустріч проти Болгарії стане останнім етапом підготовки до вирішального матчу відбору на ЧС-2022 проти Боснії та Герцоговини. На даний момент збірна України посідає друге місце у групі D з дев’ятьма очками, випереджаючи на один бал фінів та на двох боснійців. Однак у суперників на одну гру більше, що вони проведуть між собою.

Раніше "Телеграф" опублікував розклади української команди напередодні заключних матчів відбору на ЧС-2022.