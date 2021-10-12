Вся збірна Боснії і Герцеговини коштує як три Яремчука

Футболісти збірної України оцінюються вище на трансферному ринку.

У вівторок, 12 жовтня, збірну України чекає серйозне випробування у вигляді домашнього матчу відбору на чемпіонат світу-2022 з командою Боснії і Герцеговини.

"Телеграф" проаналізував трансферну вартість команд напередодні визначальної гри кваліфікації.

Згідно з даними порталу transfermarkt, трансферна вартість збірної України оцінюється в 125,30 млн євро. Футболісти Боснії і Герцеговини коштують дешевше — 54,35 млн євро. Примітно, що вартість всієї команди наших суперників коштує трохи більше, ніж три Романа Яремчука (17,50 млн євро).

Найдорожчий футболіст "Жовто-синіх" — Віктор Циганков (25,00 млн євро).

Найдорожчий гравець Боснії і Герцеговини Ермедин Демирович (9,00 млн євро).

Трансферна вартість футболістів збірної України

Трансферна вартість футболістів збірної України

Трансферна вартість футболістів збірної Боснії та Герцеговини

Трансферна вартість футболістів збірної Боснії та Герцеговини

Матч Україна — Боснія і Герцеговина відбудеться у Львові на однойменній арені, початок зустрічі — о 21:45 за київським часом. Напередодні букмекери оцінили шанси команд. До слова, "Жовто-сині" виграли всі свої офіційні поєдинки у Львові, що не на жарт лякає суперників.

Відзначимо, виконуючий обов’язки головного тренера збірної України Олександр Петраков назвав склад на боснійців. Примітно, що тренер останніх Івайло Петев вважає Руслана Маліновського, який не потрапив в заявку нашої команди на жовтневі ігри, найсильнішим українським футболістом на даний момент.