Вся збірна Боснії і Герцеговини коштує як три Яремчука
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Футболісти збірної України оцінюються вище на трансферному ринку.
У вівторок, 12 жовтня, збірну України чекає серйозне випробування у вигляді домашнього матчу відбору на чемпіонат світу-2022 з командою Боснії і Герцеговини.
"Телеграф" проаналізував трансферну вартість команд напередодні визначальної гри кваліфікації.
Згідно з даними порталу transfermarkt, трансферна вартість збірної України оцінюється в 125,30 млн євро. Футболісти Боснії і Герцеговини коштують дешевше — 54,35 млн євро. Примітно, що вартість всієї команди наших суперників коштує трохи більше, ніж три Романа Яремчука (17,50 млн євро).
Найдорожчий футболіст "Жовто-синіх" — Віктор Циганков (25,00 млн євро).
Найдорожчий гравець Боснії і Герцеговини Ермедин Демирович (9,00 млн євро).
Матч Україна — Боснія і Герцеговина відбудеться у Львові на однойменній арені, початок зустрічі — о 21:45 за київським часом. Напередодні букмекери оцінили шанси команд. До слова, "Жовто-сині" виграли всі свої офіційні поєдинки у Львові, що не на жарт лякає суперників.
Відзначимо, виконуючий обов’язки головного тренера збірної України Олександр Петраков назвав склад на боснійців. Примітно, що тренер останніх Івайло Петев вважає Руслана Маліновського, який не потрапив в заявку нашої команди на жовтневі ігри, найсильнішим українським футболістом на даний момент.
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