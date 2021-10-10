Львів гарантує перемогу? Букмекери дали прогноз на матч Україна — Боснія і Герцеговина
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Збірна України — фаворит матчу з боснійцями.
Національна команда України, яка напередодні здобула свою першу перемогу при новому тренері Олександрі Патракові, свій наступний матч відбору на чемпіонат світу-2022 проведе вдома у Львові проти збірної Боснії та Герцеговини. Букмекери вважають, що українці — явні фаворити зустрічі.
Про це повідомляє компанія Парі-Матч.
Аналітики прогнозують нашій команді перемогу. На успіх "Жовто-синіх" можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,78. У той же час тріумф і нічия менш вірогідні — 4,70 і 3,85 відповідно. Додамо, що фахівці вважають, що зустріч, ймовірно, завершиться з рахунком 1:0 на користь господарів (коефіцієнт 6,40).
Прогноз букмекерів на матч відбору на ЧС-2022 Україна — Боснія і Герцеговина (дані за 10 жовтня):
- Парі-Матч: (перемога збірної України 1,78 — нічия 3,85 — перемога збірної Боснії і Герцеговини 4,70)
Додамо, що збірна України феноменально грає у Львові.
В останні пару років головна команда країни переважну більшість ігор проводить в Києві на НСК "Олімпійський".
Відзначимо, що нашій команді потрібна тільки перемога, адже боротьба за 2-е місце в групі, де також виступають Франція, Казахстан і Фінляндія, в самому розпалі.
Нагадаємо, виконуючий обов’язки головного тренера збірної України Олександр Петраков помітно потеплішав до ЗМІ після скандальної прес-конференції 8 жовтня.
Раніше "Телеграф" повідомляв, де і о котрій дивитися гру Україна — Боснія і Герцеговина.
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