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Львів гарантує перемогу? Букмекери дали прогноз на матч Україна — Боснія і Герцеговина

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Збірна України на тренуванні перед грою Новина оновлена 10 жовтня 2021, 20:10
Збірна України на тренуванні перед грою

Збірна України — фаворит матчу з боснійцями.

Національна команда України, яка напередодні здобула свою першу перемогу при новому тренері Олександрі Патракові, свій наступний матч відбору на чемпіонат світу-2022 проведе вдома у Львові проти збірної Боснії та Герцеговини. Букмекери вважають, що українці — явні фаворити зустрічі.

Про це повідомляє компанія Парі-Матч.

Аналітики прогнозують нашій команді перемогу. На успіх "Жовто-синіх" можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,78. У той же час тріумф і нічия менш вірогідні — 4,70 і 3,85 відповідно. Додамо, що фахівці вважають, що зустріч, ймовірно, завершиться з рахунком 1:0 на користь господарів (коефіцієнт 6,40).

Прогноз букмекерів на матч відбору на ЧС-2022 Україна — Боснія і Герцеговина (дані за 10 жовтня):

  • Парі-Матч: (перемога збірної України 1,78 — нічия 3,85 — перемога збірної Боснії і Герцеговини 4,70)

Додамо, що збірна України феноменально грає у Львові.

Феноменальна статистика виступів збірної України у Львові
Феноменальна статистика виступів збірної України у Львові

В останні пару років головна команда країни переважну більшість ігор проводить в Києві на НСК "Олімпійський".

Відзначимо, що нашій команді потрібна тільки перемога, адже боротьба за 2-е місце в групі, де також виступають Франція, Казахстан і Фінляндія, в самому розпалі.

Турнірне становище команд в групі України у відборі на ЧС-2022
Турнірне становище команд в групі України у відборі на ЧС-2022

Нагадаємо, виконуючий обов’язки головного тренера збірної України Олександр Петраков помітно потеплішав до ЗМІ після скандальної прес-конференції 8 жовтня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, де і о котрій дивитися гру Україна — Боснія і Герцеговина.

Теги:
#Футбол #Збірна України #Збірна Боснії і Герцеговини
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