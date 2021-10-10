Львов гарантирует победу? Букмекеры дали прогноз на матч Украина - Босния и Герцеговина

Сборная Украины — фаворит матча с боснийцами.

Национальная команда Украины, которая накануне добыла свою первую победу при новом тренере Александре Патракове, свой следующий матч отбора на чемпионат мира-2022 проведет дома во Львове против сборной Боснии и Герцеговины. Букмекеры считают, что украинцы — явные фавориты встречи.

Об этом сообщает компания Пари-Матч.

Аналитики прогнозируют нашей команде победу. На успех "Желто-синих" можно сделать ставку с коэффициентом 1,78. В то же время триумф и ничья менее вероятны — 4,70 и 3,85 соответственно. Добавим, что специалисты считают, что встреча, вероятнее всего, завершится со счетом 1:0 в пользу хозяев (коэффициент 6,40).

Прогноз букмекеров на матч отбора на ЧМ-2022 Украина — Босния и Герцеговина (данные за 10 октября):

Пари-Матч: (победа сборной Украины 1,78 — ничья 3,85 — победа сборной Боснии и Герцеговины 4,70)

Добавим, что сборная Украины феноменально играет во Львове.

Феноменальная статистика выступлений сборной Украины во Львове

В последние пару лет главная команда страны подавляющее большинство игр проводит в Киеве на НСК "Олимпийский".

Отметим, что нашей команде необходима только победа, ведь борьба за 2-е место в группе, где также выступают Франция, Казахстан и Финляндия, в самом разгаре.

Турнирное положение команд в группе Украины в отборе на ЧМ-2022

Напомним, исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков заметно потеплел ко СМИ после скандальной пресс-конференции 8 октября.

Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть игру Украина — Босния и Герцеговина.