Петраков выговорился после победы над Финляндией (видео)

Александр Петраков отменил бойкот СМИ?

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков, который оскандалился перед матчем с финнами на пресс-конференции, похоже, завершил свой бойкот СМИ.

Во флеш-интервью каналам "Футбол 1,2,3" после победы над Финляндией Петраков вел себя довольно эмоционально.

"Я уже о Боснии думаю. Эта победа ничего не будет стоить, если мы оступимся в игре с Боснией. Этот состав самый оптимальный. Корниенко и Булеца стучатся в основу, Шапаренко всю игру здорово отыграл. Ярмоленко неожиданно забил. Молодец! Тянул всю команду, был лидером. Все ребята молодцы. Это их победа. Матвиенко расстроился из-за гола. Это футбол. Расстроены, что пропустили. Вертикальный футбол? Почему вертикальный? Мы играем в тяжелый энергозатратный футбол, ребята всю игру накрывали, прессинговали. Что сказал Ярмоленко? Увидел, что его ударили по спине. Я его подбадривал, как сына: "Андрюша, надо". Замены? Все 5 замен были вынужденными. В самолете буду смотреть игру Боснии. Что скажу в раздевалке? "Поздравляю всех, Забыли. Теперь Босния", — эмоционально заявил наставник.

Интервью Петракова доступно на YouTube-канале ТК "Футбол 1,2,3":

"Телеграф" напоминает, что матч Финляндия — Украина завершился минимальной победой "Желто-синих" со счетом 1:2. У нас на сайте доступен полный видеообзор этой встречи. Кроме того, в группе D Босния и Герцеговина переиграла в гостях Казахстан со счетом 0:2 и теперь игры именно с этой команды будут решающими для подопечных Александра Петракова. Следующий матч "Дружина" сыграет дома именно против боснийцев (12.10.2021).