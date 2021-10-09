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Петраков виговорився після перемоги над Фінляндією (відео)

Автор
Михайло Корнілов
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Автор
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Олександр Петраков Новина оновлена 09 жовтня 2021, 21:53
Олександр Петраков

Олександр Петраков скасував бойкот ЗМІ?

Виконуючий обов’язки головного тренера збірної України Олександр Петраков, який оскандалився перед матчем з фінами на прес-конференції, схоже, завершив свій бойкот ЗМІ.

У флеш-інтерв’ю каналам "Футбол 1,2,3" після перемоги над Фінляндією Петраков поводився досить емоційно.

"Я вже про Боснію думаю. Ця перемога нічого не буде коштувати, якщо ми оступимося в грі з Боснією. Цей склад найоптимальніший. Корнієнко та Булеца стукають в основу, Шапаренко всю гру здорово відіграв. Ярмоленко несподівано забив. Молодець! Тягнув всю команду, був лідером. Всі хлопці молодці. Це їхня перемога. Матвієнко засмутився через гол. Це футбол. Засмучені, що пропустили. Вертикальний футбол? Чому вертикальний? Ми граємо в важкий енерговитратний футбол, хлопці всю гру накривали, пресингували. Що сказав Ярмоленко? Побачив, що його вдарили по спині. Я його підбадьорював, як сина: "Андрюша, треба". Заміни? Всі 5 замін були вимушеними. У літаку буду дивитися гру Боснії. Що скажу в роздягальні? "Вітаю всіх, Забули. Тепер Боснія", — емоційно заявив наставник.

Інтерв’ю Петракова доступне на YouTube-каналі ТК "Футбол 1,2,3":

"Телеграф" нагадує, що матч Фінляндія — Україна завершився мінімальною перемогою "Жовто-синіх" з рахунком 1:2. У нас на сайті доступний повний відеоогляд цієї зустрічі. Крім того, в групі D Боснія і Герцеговина переграла в гостях Казахстан з рахунком 0:2 і тепер ігри саме з цією командою будуть вирішальними для підопічних Олександра Петракова. Наступний матч "Дружина" зіграє вдома саме проти боснійців (12.10.2021).

Теги:
#Футбол #Збірна України #Збірна Фінляндії
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