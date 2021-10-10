Украина - Босния и Герцеговина: прямая трансляция матча

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Автор
29
Сборная Украины Новость обновлена 10 октября 2021, 20:51
Сборная Украины

Судьба сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 решается во Львове.

Во вторник, 12 октября, национальная команда Украины, которая накануне добыла первую победу в отборе на чемпионат мира-2022, проведет важный матч квалификации против сборной Боснии и Герцеговины. "Телеграф" проведет текстовую онлайн0трансляцию встречи, которая состоится во Львове на одноименной арене, начало поединка — в 21:45 по киевскому времени.

Онлайн трансляция матча Украина — Босния и Герцеговина

Ситуация в отборочной группе обязывает сборную Украины атаковать, чтобы набирать 3 очка. Боснию, в свою очередь, устроит и ничья в гостях. Добавим, что заключительный матч в квалификации на Мундиаль наша команда проведет также с боснийцами, но на выезде. Эта встреча состоится 16 ноября.

Французы, вероятнее всего, займут первое место в нашем квинтете, а потому подопечным Александра Петракова необходимо сосредоточиться на завоевании второго места, которое даст "Желто-синим" возможность участвовать в следующем раунде отбора. На эту позицию в нашей группе претендуют по сути Босния и Герцеговина и Финляндия, а Казахстан, похоже, останется на последнем месте.

Турнирное положение команд в группе D европейского отбора на ЧМ-2022
Турнирное положение команд в группе D европейского отбора на ЧМ-2022

Ранее "Телеграф" сообщал, на каком канале будет транслироваться матч Украина — Босния и Герцеговина. Кроме того у нас на сайте доступны актуальные котировки букмекеров на это противостояние.

Напомним, перед гостевой игрой с финнами в сборной Украины разгорелся скандал из-за пресс-конференции Петракова, который за все мероприятие произнес около 40 слов, вызвав бурю критики в свой адрес. После матча тренер дал эмоциональное интервью.

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #Сборная Боснии и Герцеговины
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