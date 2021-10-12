Петраков оголосив склад збірної України на гру з Боснією і Герцеговиною

Склад збірної України не змінився в порівнянні з матчем в Гельсінкі.

Виконуючий обов’язки головного тренера збірної України Олександр Петраков, який потрапив в скандал через прес-конференцію перед грою з Фінляндією (1:2), оголосив заявку національної команди на домашній матч з Боснією і Герцеговиною.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Тренер розраховує абсолютно на тих же футболістів, які готувалися до попереднього матчу з Фінляндією. Крім того, знову випав з заявки півзахисник "Дніпра-1" Олександр Пихальонок, який був викликаний до табору "Жовто-синіх" вперше і отримав місце в національній команді через травму Олександра Зінченка.

Заявка збірної України на матч з Боснією і Герцеговиною

Заявка збірної України на домашній матч з Боснією і Герцеговиною

Матч Україна — Боснія і Герцеговина відбудеться 12 жовтня в фартовому для нашої команди місті — Львові, початок зустрічі — о 21:45 за київським часом. Раніше "Телеграф" повідомляв, де подивитися цю гру в прямому ефірі, а також розповідав про прогноз букмекерів на це протистояння.

"Телеграф" нагадує, що Петраков після перемоги на фінами, схоже, завершив свій бойкот ЗМІ.