Петраков огласил состав сборной Украины на игру с Боснией и Герцеговиной

Состав сборной Украины не изменился по сравнению с матчем в Хельсинки.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков, который угодил в скандал из-за пресс-конференции перед игрой с Финляндией (1:2), огласил заявку национальной команды на домашний матч с Боснией и Герцеговиной.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Тренер рассчитывает абсолютно на тех же футболистов, которые готовились к предыдущему матчу с Финляндией. Кроме того, вновь выпал из заявки полузащитник "Днепра-1" Александр Пихаленок, который был вызван в стан "Желто-синих" впервые и получил место в национальной команде из-за травмы Александра Зинченко.

Заявка сборной Украины на матч с Боснией и Герцеговиной

Заявка сборной Украины на домашний матч с Боснией и Герцеговиной

Матч Украина — Босния и Герцеговина состоится 12 октября в фартовом для нашей команде городе — Львове, начало встречи — в 21:45 по киевскому времени. Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть эту игру в прямом эфире, а также рассказывал о прогнозе букмекеров на это противостояние.

"Телеграф" напоминает, что Петраков после победы на финнами, похоже, завершил свой бойкот СМИ.