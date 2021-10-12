Укр

Петраков огласил состав сборной Украины на игру с Боснией и Герцеговиной

Автор
Михаил Корнилов
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Автор
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Александр Петраков Новость обновлена 12 октября 2021, 10:52
Александр Петраков

Состав сборной Украины не изменился по сравнению с матчем в Хельсинки.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков, который угодил в скандал из-за пресс-конференции перед игрой с Финляндией (1:2), огласил заявку национальной команды на домашний матч с Боснией и Герцеговиной.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Тренер рассчитывает абсолютно на тех же футболистов, которые готовились к предыдущему матчу с Финляндией. Кроме того, вновь выпал из заявки полузащитник "Днепра-1" Александр Пихаленок, который был вызван в стан "Желто-синих" впервые и получил место в национальной команде из-за травмы Александра Зинченко.

Заявка сборной Украины на матч с Боснией и Герцеговиной

Заявка сборной Украины на домашний матч с Боснией и Герцеговиной
Заявка сборной Украины на домашний матч с Боснией и Герцеговиной

Матч Украина — Босния и Герцеговина состоится 12 октября в фартовом для нашей команде городе — Львове, начало встречи — в 21:45 по киевскому времени. Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть эту игру в прямом эфире, а также рассказывал о прогнозе букмекеров на это противостояние.

"Телеграф" напоминает, что Петраков после победы на финнами, похоже, завершил свой бойкот СМИ.

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #Александр Петраков #Сборная Боснии и Герцеговины
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