Збірна України не програє у Львові 20 років: наступний матч вже сьогодні

"Магія" міста дозволяє досягати успіху.

Львів — особливе місто для українського футболу. Тут наша команда не програє вже протягом 20 років. Напередодні матчу відбору на чемпіонат світу-2022 з Боснією і Герцеговиною безпрограшна серія "Жовто-синіх" налічує 19 поєдинків.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Поєдинок з Боснією і Герцеговиною стане 20-м для нашої команди у Львові. Примітно, що українці жодного разу не програвали тут, зігравши лише два матчі внічию. Більш того, обидві нічиї були зафіксовані в товариських поєдинках.

Статистика матчів збірної України у Львові

Про фартовість міста знає навіть тренер боснійців Івайло Петев, який заявив, що його команда готова перервати успішну серію збірної України у Львові.

Додамо, що найрезультативнішим матчем для збірної України у Львові стала гра з Сан-Марино (9:0) у відборі на ЧС-2014.

"Телеграф" нагадує, що матч Україна — Боснія і Герцеговина відбудеться 12 жовтня на "Львів Арені", початок поєдинку — о 21:45 за київським часом. Примітно, що "фактор Львова" зробив збірну України явним фаворитом зустрічі в очах букмекерів. До слова, вже відома повна заявка нашої команди на цей поєдинок.