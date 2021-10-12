Укр

Сборная Украины не проигрывает во Львове 20 лет: следующий матч уже сегодня

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
33
Сборная Украины на "Львов-Арене" Новость обновлена 12 октября 2021, 16:51
Сборная Украины на "Львов-Арене"

"Магия" города позволяет добиваться успеха.

Львов — особенный город для украинского футбола. Здесь наша команда не проигрывает вот уже на протяжении 20 лет. Накануне матча отбора на чемпионат мира-2022 с Боснией и Герцеговиной беспроигрышная серия "Желто-синих" насчитывает 19 поединков.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Поединок с Боснией и Герцеговиной станет 20-м для нашей команды во Львове. Примечательно, что украинцы ни разу не проигрывали здесь, сыграв лишь два матча вничью. Более того, обе ничьи были зафиксированы в товарищеских поединках.

Статистика матчей сборной Украины во Львове
Статистика матчей сборной Украины во Львове

О фартовости города знает даже тренер боснийцев Ивайло Петев, который заявил, что его команда готова прервать успешную серию сборной Украины во Львове.

Добавим, что самым результативным матчем для сборной Украины во Львове стала игра с Сан-Марино (9:0) в отборе на ЧМ-2014.

"Телеграф" напоминает, что матч Украина — Босния и Герцеговина состоится 12 октября на "Львов Арене", начало поединка — в 21:45 по киевскому времени. Примечательно, что "фактор Львова" сделал сборную Украины явным фаворитом встречи в глазах букмекеров. К слову, уже известна полная заявка нашей команды на этот поединок.

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #Сборная Боснии и Герцеговины
Объединение "ЛНР" и "ДНР" невыгодно Москве - выгоднее иметь под контролем два потенциальных субъекта переговорного процесса, а не один.
Политика
Путину нужны и "ДНР", и "ЛНР", Кремль не допустит их объединения - Георгий Тука
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Объединение "ЛНР" и "ДНР" невыгодно Москве - выгоднее иметь под контролем два потенциальных субъекта переговорного процесса, а не один.
Путину нужны и "ДНР", и "ЛНР", Кремль не допустит их объединения - Георгий Тука
Дата публикации
Категория
Трое из двух десятков умерших были полностью привиты от коронавируса
На Харьковщине от коронавируса умерли вакцинированные люди: что известно
Дата публикации
Категория
Грядущие выходные - прекрасная возможность для путешествия по Украине
Где провести "длинные" выходные на Покров: топ небанальных мест для коротких путешествий по Украине
Дата публикации
Категория
Самолет в небе Украины.
Украина и ЕС подписали договор об "открытом небе": что он дает
Дата публикации
Категория
Антон Поляков
Смерть нардепа Полякова: таксист запутался в показаниях