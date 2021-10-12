Сборная Украины не проигрывает во Львове 20 лет: следующий матч уже сегодня

"Магия" города позволяет добиваться успеха.

Львов — особенный город для украинского футбола. Здесь наша команда не проигрывает вот уже на протяжении 20 лет. Накануне матча отбора на чемпионат мира-2022 с Боснией и Герцеговиной беспроигрышная серия "Желто-синих" насчитывает 19 поединков.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Поединок с Боснией и Герцеговиной станет 20-м для нашей команды во Львове. Примечательно, что украинцы ни разу не проигрывали здесь, сыграв лишь два матча вничью. Более того, обе ничьи были зафиксированы в товарищеских поединках.

Статистика матчей сборной Украины во Львове

О фартовости города знает даже тренер боснийцев Ивайло Петев, который заявил, что его команда готова прервать успешную серию сборной Украины во Львове.

Добавим, что самым результативным матчем для сборной Украины во Львове стала игра с Сан-Марино (9:0) в отборе на ЧМ-2014.

"Телеграф" напоминает, что матч Украина — Босния и Герцеговина состоится 12 октября на "Львов Арене", начало поединка — в 21:45 по киевскому времени. Примечательно, что "фактор Львова" сделал сборную Украины явным фаворитом встречи в глазах букмекеров. К слову, уже известна полная заявка нашей команды на этот поединок.