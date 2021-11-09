Україна — Болгарія: пряма трансляція товариського футбольного матчу

Збірна України з футболу брала Болгарію в Одесі.

У четвер, 11 листопада, збірна України, яка перебуває у скрутному становищі у відборі на чемпіонат світу-2022, грала товариський поєдинок проти команди Болгарії. Зустріч відбулася в Одесі на стадіоні "Чорноморець".

Телеграф вів текстову онлайн-трансляцію гри.

Матч закінчено.

90+4’ — Удар Зінченка заблокований.

90+2 — Вуцов відбив м’яч після пострілу Яремчука.

90+1 — Коваленко з 3-м метрів промазав по воротах.

4 хвилини додано до гри.

90 — Удар Степаненко заблокований.

82 « Ярмоленко в дотик пробив з меж штрафного майданчика — Вуцов на висоті.

79 — Гол! Степаненко забиває! Тарас після відскоку класно пробив із метрів 25-ти — ідеальний удар.

76 — Кривцов пробив у дотик після прострілу Малиновського — Вуцов знову в грі.

75 — Матвієнко головою погрожував ворота Болгарії — в руки Вуцову.

74’ — Ярмоленко не реалізував вихід віч-на-віч — Вуцов ногою відбив м’яч.

67 — Ярмоленко забиває, але знову офсайд.

65’ — Малиновський розрядив свою гармату — Вуцов відбиває.

64 — Малиновський зі штрафного пробив повз ворота.

58 — Яремчук з лінії воротарського промазав по воротах.

56 « Ярмоленко забиває, але знову офсайд.

55 — Вуцов відбив м’яч після удару Малиновського зі штрафного.

53 — Десподов зі штрафного пробив набагато вище воріт Різника.

49’ — Паніка у штрафному майданчику збірної України завершилася банальним винесенням захисника.

48’ — Яремчук з-за меж штрафного майданчика пробив повз ворота.

48 — Зінченко з середньої дистанції пальнув у штангу.

Розпочався другий тайм.

Перший тайм закінчено.

45 — Довбик не зумів добити м’яч у ворота з метра — кіпер гостей впорався з добиванням.

42 — Довбик не зумів занести м’яч у порожні ворота.

39’ — Зубков не зумів забити, пробиваючи в упор.

35 — Гол! Кирилов відкрив рахунок у грі. Матвієнко невдало вибив м’яч, Тимчик програв боротьбу Кирилову, який зблизька вразив ворота Бущана.

34 — Після прострілу Тимчика м’яч ледь не залетів у ворота Болгарії.

26 — Михайлов не найкращим чином відбив м’яч після пострілу Зубкова, але на добиванні ні кого не було.

25 — Малиновський зі штрафного з гострого кута пробив вище воріт.

21 — Черговий удар в блок. Цього разу від Ярмоленка.

19’ — Зінченко пробив у суперника з меж штрафного майданчика.

14’ — Довбик забив гол, але було зафіксовано положення поза грою.

13 — Зубков з лінії воротарської пробив вище воріт після навісу Ярмоленко.

12 — Матвієнко заблокував дальній постріл Кирилова.

8’ — Зінченко не зумів акцентовано пробити головою після навісу Ярмоленка, а позиція у Сашка була забійною.

6’ — Ярмоленко проник у чужий штрафний майданчик і виконав простріл у нікуди…

3’ — Серія прострілів біля наших воріт — поки без ударів.

1’ — Зінченко пробив з ходу після навісу від Ярмоленка — м’яч після відскоку від газону перелетів ворота.

Матч розпочався!

Перед грою Зінченко повеселив, відповідаючи на звичайне запитання:

Розминка гравців йде повним ходом:

Нагадаємо, перед грою на стадіоні "Чорноморець" сталася пожежа.

Стали відомі стартові склади команд:

Збірна України розглядає цей поєдинок виключно як підготовчий до гри з Боснією та Герцеговиною. Виконувач обов’язків головного тренера нашої команди Олександр Петраков під час останньої прес-конференції виключив ротацію та запевнив, що на цей поєдинок вийдуть найкращі на даний момент виконавці.

Нагадаємо, вже 16 листопада в Боснії та Герцеговині "Жовто-синім" належить зіграти вирішальний матч відбору проти місцевої команди. По суті, ця гра визначить, хто займе друге місце в кваліфікаційній групі С і продовжить відбір на Мундіаль.

Раніше "Телеграф" повідомляв, де подивитися гру Україна — Болгарія з ТБ, а також розповідав про букмекерські розклади напередодні поєдинку.

Зазначимо, лідер боснійців Едін Джеко травмувався і ризикує пропустити матч із українцями.

Додамо, що екс-тренер національної команди Андрій Шевченко нещодавно вперше очолив клуб. Коуч уже встиг провести перше тренування на новій посаді. До речі, "Шева" залишав головну команду країни з великим скандалом, а йому навіть пропонували позиватися до Української асоціації футболу.