В Одессе горит стадион, где сегодня сыграет сборная Украины (видео)
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Горит стадион "Черноморец".
В четверг, 11 ноября, на стадионе "Черноморец" в Одессе вспыхнул пожар. Сегодня вечером здесь должен состояться товарищеский поединок Украина — Болгария.
Об этом сообщает telegram-канал xydessa.
Видео пожара заснял очевидец:
Матч Украина — Болгария должен начаться в 19:30 по киевскому времени.
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