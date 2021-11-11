В Одессе горит стадион, где сегодня сыграет сборная Украины (видео)

Горит стадион "Черноморец".

В четверг, 11 ноября, на стадионе "Черноморец" в Одессе вспыхнул пожар. Сегодня вечером здесь должен состояться товарищеский поединок Украина — Болгария.

Об этом сообщает telegram-канал xydessa.

Видео пожара заснял очевидец:

Матч Украина — Болгария должен начаться в 19:30 по киевскому времени.

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