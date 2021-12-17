"Ти що, бл***, тупий?!": Гогілашвілі пояснив, чому зірвався на поліцейського

Гогілашвілі розповів, як його намагалися вбити.

Колишній заступник голови МВС Олександр Гогілашвілі після скандалу з поліцейськими в Донецькій області та звільнення поспілкувався з журналістами та розповів, чому так себе повів.

Про це пише "Бабель".

За його словами, він живе у стані відчуття постійної загрози та нагадав, що у 2019 році його намагалися вбити та навіть розстріляли машину.

Також він додав, що через кілька місяців після призначення на посаду заступника голови МВС його сім’ї погрожували, через що навіть було відкрито кримінальну справу.

"Зрозумійте, я не пончиками торгував на базарі. Це мільйони доларів", — сказав він, зазначивши, що він на своїй посаді встиг перейти дорогу великій кількості людей, які торгують наркотиками.

Як повідомлялося раніше, Гогілашвілі став відомий після розбирань із поліцейськими 11 грудня. Імовірно, правоохоронці не впізнали його і попросили пред’явити документи, після чого заступник міністра влаштував скандал. Відео потрапило до мережі та стало причиною суспільного резонансу.

Пізніше в мережі з’явилося ще одне відео, зняте ще в листопаді, на якому видно, що Гогілашвілі так поводиться не вперше.

Після цього в мережі, з’явилася інформація про те, що запальний чиновник особисто знайомий із Володимиром Зеленським через свою дружину Марію Левченко, яка після виборів стала радницею президента.

13 грудня Гогілашвілі заявив, що самостійно написав заяву про звільнення та додав, що ситуація стала для нього показовим прикладом.