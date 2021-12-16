Слухає всі зустрічі президента: як виглядає і чим займається помічниця Зеленського Марія Левченко, про яку весь тиждень гудуть ЗМІ та соцмережі

Дружина Гогілашвілі складає графік Зеленському та має робоче місце прямо в кабінеті президента.

У мережі вже майже тиждень не припиняються обговорення скандалу з колишнім заступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі. У спробі дізнатися більше про особистість чиновника, журналісти натрапили на цікаві деталі його дружини Марії Левченко.

Як йдеться у розслідуванні "Slidstvo Info", Левченко ще з часів "Кварталу 95" допомагала Володимиру Зеленському, а після його перемоги на виборах стала радницею президента.

При цьому політичний оглядач Роман Кравець розповів, що робота там відповідальна. Адже перш ніж потрапити до Зеленського, будь-якого депутата чи міністра доведеться пройти через неї.

Левченко, Зеленський та Гогілашвілі, січень 2013 року

Примітно, що робоче місце Левченка облаштоване прямо в кабінеті президента, тому вона є практично на всіх зустрічах глави держави.

Марія Левченко

"Вона справді формує його графік. Якщо вам треба потрапити на зустріч із президентом, то насамперед треба написати їй", — каже Кравець.

Попри високу посаду, Левченко не подає декларацію, натомість інформація про її доходи є в декларації Гогілашвілі. Проте там зазначено, що вона у 2020 році отримувала приблизно 12 тисяч гривень на місяць від "Кварталу 95", але доходу від Офісу президента не мала.

Сам же Зеленський говорив під час пресконференції навесні 2020 року, що Левченко працює з ним, а згодом навіть показував журналістам її робоче місце.

Інтриги додає також те, що Левченко, за даними журналістів, була під час розмови в Офісі президента про операцію із затримання членів ПВК "Вагнера", після якої стався її провал. Інформацію про її можливу причетність до "вагнергейту" вже пообіцяли перевірити західні журналісти та спецслужби.

Як повідомлялося раніше, скандал із Гогілашвілі стався 11 грудня на одному з блокпостів у Донецькій області. Там він із лайкою та погрозами накинувся на співробітника поліції, який його не впізнав.

Пізніше в мережі з’явилося ще одне відео від 24 листопада, на якому знято, як Гогілашвілі влаштовує розбирання з поліцейськими вже у Києві.