Слушает все встречи президента: как выглядит и чем занимается помощница Зеленского Мария Левченко, о которой всю неделю гудят СМИ и соцсети

Жена Гогилашвили составляет график Зеленскому и имеет рабочее место прямо в кабинете президента.

В сети уже почти неделю не прекращаются обсуждения скандала с уже бывшим заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили. В попытке разузнать больше о личности чиновника, журналисты наткнулись на интересные детали касающиеся его жены Марии Левченко.

Как говорится в расследовании "Slidstvo Info", Левченко еще со времен "Квартала 95" помогала Владимиру Зеленскому, а после его победы на выборах стала советницей президента.

При этом политический обозреватель Роман Кравец рассказал, что работа у нее там ответственная. Ведь прежде чем попасть к Зеленскому, любому депутату или министру придется пройти через нее.

Левченко, Зеленский и Гогилашвили, январь 2013 года

Примечательно, что рабочее место Левченко обустроено прямо в кабинете президента, так что она присутствует практически на всех встречах главы государства.

Мария Левченко

"Она действительно формирует его график. Если вам надо попасть на встречу с президентом, то в первую очередь надо написать ей", — говорит Кравец.

Несмотря на высокую должность, Левченко не подает декларацию, вместо того информация о ее доходе имеется в декларации Гогилашвили. Однако там указано, что она в 2020 году получала примерно 12 тысяч гривен в месяц от "Квартала 95", но вот дохода от Офиса президента не имела.

Сам же Зеленский говорил во время пресс-конференции весной 2020 года, что Левченко работает с ним, а позже даже показывал журналистам ее рабочее место.

Интриги добавляет также то, что Левченко, по данным журналистов, присутствовала во время разговора в Офисе президента об операции по задержанию членов ЧВК "Вагнера", после которой случился ее провал. Информацию о ее возможной причастности к "вагнергейту" уже пообещали проверить западные журналисты и спецслужбы.

Как сообщалось ранее, скандал с Гогилашвили случился 11 декабря на одном из блокпостов в Донецкой области. Там он с бранью и угрозами набросился на сотрудника полиции, который его не узнал.

Позже в сети появилось еще одно видео от 24 ноября, на котором запечатлено, как Гогилашвили устраивает разборки с полицейскими уже в Киеве.