Укр

Мария Левченко попала под прицел западных спецслужб и журналистов: связана ли жена Гогилашвили с "вагнергейтом"

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Левченко, Зеленский и Гогилашвили Новость обновлена 13 декабря 2021, 15:49
Левченко, Зеленский и Гогилашвили

Гогилашвили уволился, но скандал продолжается.

В субботу, 11 декабря, на всю Украину прогремел скандал с участием заместителя главы МВД Александра Гогилашвили, который во время пересечения блокпоста в Донецкой области устроил "разборки" с полицейскими. Этот инцидент привлек внимание СМИ, которые быстро выяснили, что чиновник интересен также тем, что у него сохранилось гражданство России. Кроме того, интересным оказался факт того, что его жена Мария Левченко к тому же является советником президента Украины Владимира Зеленского еще со времен "Квартала 95", что заставило западных журналистов и спецслужб начать дополнительное расследование по ее возможной роли в деле о срыве операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает "Инсайдер".

Как рассказал неназванный дипломат, комментируя введение санкций ЕС против частной военной компании, западные страны информацию о возможных связях Гогилашвили и Левченко с Россией без внимания не оставят.

"У журналистов и правоохранителей есть информация о крупных денежных переводах в страны ЕС, в том числе, например, Чехию через фирмы некого Вячеслава Стрелковского. Сейчас устанавливается – связан ли он с людьми из Офиса президента и чиновниками из правоохранительных органов", — сказал он.

Ранее уже появлялась информация о том, что Левченко посещает на заседаниях СНБО хоть и не имеет на то права. Кроме того, по данным журналиста Юрия Бутусова, она также присутствовала на совещании в Офисе президента, во время которого было принято решение отложить задержание "вагнеровцев".

Примечательно, но в декларации Гогилашвили за прошлый год указано, что Левченко продолжает работать в "Квартале 95" и даже получает там зарплату. А вот дохода от деятельности в Офисе президента она не получала, что наталкивает на мысли, что там она работает неофициально.

Вместе с тем в украинских СМИ появилась информация о том, что Гогилашвили ранее фигурировал в полицейском расследовании о схеме сбыта метадона. Однако после назначения на высокую должность в МВД дело дальше не пошло.

Гогилашвили
Гогилашвили

Как сообщалось ранее, после разгоревшегося скандала в дело вмешался сам Зеленский и выразил надежду, что Гогилашвили напишет заявление об увольнении.

Замминистра последовал его совету и в понедельник, 13 декабря, стало известно, что он больше не занимает указанную должность.

Теги:
#Скандал #МВД #Александр Гогилашвили
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