Укр

"Мне не стыдно за работу": Гогилашвили после скандала сделал заявление (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Александр Гогилашвили Новость обновлена 13 декабря 2021, 13:51
Александр Гогилашвили

Чиновник также извинился за свою эмоциональность и несдержанность

Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили на фоне информации об его увольнении после скандала в Краматорске заявил, что написал заявление самостоятельно и добавил, что его ситуация стала показательным примером.

Соответствующая публикация появилась на Facebook-странице чиновника в понедельник, 13 декабря.

Гогилашвили поблагодарил за работу коллег, профессионально исполняющих свои обязанности, в частности Департамент борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины.

"Да, я виноват. Это показательный пример для всех, как не надо себя вести. Мне стыдно за свою эмоциональность и несдержанность, но мне не стыдно за работу, которую мы проделали за более 2 года", — написал уже бывший заместитель главы МВД.

В то же время в Министерстве внутренних дел официально подтвердили, что Кабмин уволил Александра Гогилашвили с занимаемой им должности. Решение было принято 13 декабря.

"Уволить Гогилашвили Александра Генриховича с должности заместителя Министра внутренних дел Украины по собственному желанию", — говорится в документе №1639-р от 13 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что скандал вокруг заместителя Монастырского начал развиваться после того, как 11 декабря на одном из блокпостов в зоне ООС он с бранью и угрозами набросился на сотрудника полиции, который не узнал Гогилашвили и попросил показать документы.

Один из правоохранителей снял все происходящее на видео и выложил его в сеть. Поведение чиновника МВД не осталось без внимания со стороны как руководителя органа, где работает Гогилашвили, так и со стороны президента страны.

Также "Телеграф" сообщал, что в конце ноября Гогилашвили уже отличался пренебрежительным поведением по отношению к работникам полиции — в Киеве чиновник набросился на патрульного и ругался, что тот его не узнал.

Теги:
#МВД #Заявление #Увольнение #Фото #Александр Гогилашвили
Александр Гогилашвили
Украина
"Мне не стыдно за работу": Гогилашвили после скандала сделал заявление (фото)
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