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"Мені не соромно за роботу": Гогілашвілі після скандалу зробив заяву (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Олександр Гогілашвілі Новина оновлена 13 грудня 2021, 13:51
Олександр Гогілашвілі

Чиновник також вибачився за свою емоційність та нестриманість

Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі на фоні інформації про його звільнення після скандалу у Краматорську заявив, що написав заяву самостійно і заявив, що його ситуація стала показовим прикладом.

Відповідна публікація з’явилася на Facebook-сторінці чиновника у понеділок, 13 грудня. 

Гогілашвілі подякував за роботу колегам, які професійно виконують свої обов’язки, зокрема Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.

"Так, я винен. Це показовий приклад для всіх, як не треба себе поводити. Мені соромно за свою емоційність та нестриманість, але мені не соромно за роботу, яку ми зробили за більш як 2 роки", — написав вже колишній заступник голови МВС.

Водночас у Міністерстві внутрішніх справ офіційно підтвердили, що Кабмін звільнив Олександра Гогілашвілі із займаної ним посади. Рішення ухвалили 13 грудня.

"Звільнити Гогілашвілі Олександра Генріховича з посади заступника Міністра внутрішніх справ України за власним бажанням", — йдеться у документі №1639-р від 13 грудня 2021 року.

Раніше повідомлялося, що скандал довкола заступника Монастирського почав розвиватися після того, як 11 грудня на одному з блокпостів у зоні ООС він з лайкою та погрозами накинувся на співробітника поліції, який не впізнав Гогілашвілі та попросив показати документи. 

Один з правоохоронців зняв усе, що відбувалося, на відео та виклав його у мережу. Поведінка чиновника МВС не залишилася без уваги з боку як керівника органу, де працює Гогілашвілі, так і з боку президента країни

Також "Телеграф" повідомляв, що наприкінці листопада Гогілашвілі вже відзначався зневажливою поведінкою щодо працівників поліції — у Києві чиновник накинувся на патрульного і лаявся, що той його не впізнав.

Теги:
#МВС #Заява #Звільнення #Фото #Олександр Гогілашвілі
Олександр Гогілашвілі
Україна
"Мені не соромно за роботу": Гогілашвілі після скандалу зробив заяву (фото)
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Категорія
Олександр Гогілашвілі
"Мені не соромно за роботу": Гогілашвілі після скандалу зробив заяву (фото)
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