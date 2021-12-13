"Мені не соромно за роботу": Гогілашвілі після скандалу зробив заяву (фото)

Чиновник також вибачився за свою емоційність та нестриманість

Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі на фоні інформації про його звільнення після скандалу у Краматорську заявив, що написав заяву самостійно і заявив, що його ситуація стала показовим прикладом.

Відповідна публікація з’явилася на Facebook-сторінці чиновника у понеділок, 13 грудня.

Гогілашвілі подякував за роботу колегам, які професійно виконують свої обов’язки, зокрема Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.

"Так, я винен. Це показовий приклад для всіх, як не треба себе поводити. Мені соромно за свою емоційність та нестриманість, але мені не соромно за роботу, яку ми зробили за більш як 2 роки", — написав вже колишній заступник голови МВС.

Водночас у Міністерстві внутрішніх справ офіційно підтвердили, що Кабмін звільнив Олександра Гогілашвілі із займаної ним посади. Рішення ухвалили 13 грудня.

"Звільнити Гогілашвілі Олександра Генріховича з посади заступника Міністра внутрішніх справ України за власним бажанням", — йдеться у документі №1639-р від 13 грудня 2021 року.

Раніше повідомлялося, що скандал довкола заступника Монастирського почав розвиватися після того, як 11 грудня на одному з блокпостів у зоні ООС він з лайкою та погрозами накинувся на співробітника поліції, який не впізнав Гогілашвілі та попросив показати документи.

Один з правоохоронців зняв усе, що відбувалося, на відео та виклав його у мережу. Поведінка чиновника МВС не залишилася без уваги з боку як керівника органу, де працює Гогілашвілі, так і з боку президента країни.

Також "Телеграф" повідомляв, що наприкінці листопада Гогілашвілі вже відзначався зневажливою поведінкою щодо працівників поліції — у Києві чиновник накинувся на патрульного і лаявся, що той його не впізнав.