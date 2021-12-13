Марія Левченко потрапила під приціл західних спецслужб та журналістів: чи пов’язана дружина Гогілашвілі з "вагнергейтом"

Гогілашвілі звільнився, але скандал продовжується.

У суботу, 11 грудня, на всю Україну прогримів скандал за участю заступника голови МВС Олександра Гогілашвілі, який під час перетину блокпосту на Донеччині влаштував "розборки" з поліцейськими. Цей інцидент привернув увагу ЗМІ, які швидко з’ясували, що чиновник цікавий тим, що в нього збереглося громадянство Росії. Крім того, цікавим виявився факт того, що його дружина Марія Левченко до того ж є радником президента України Володимира Зеленського ще з часів "Кварталу 95", що змусило західних журналістів та спецслужб розпочати додаткове розслідування щодо її можливої ролі у справі про зрив операції із затримання. бойовиків ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє "Інсайдер".

Як розповів неназваний дипломат, коментуючи запровадження санкцій ЄС проти приватної військової компанії, західні країни інформацію про можливі зв’язки Гогілашвілі та Левченка з Росією поза увагою не залишать.

"У журналістів і правоохоронців є інформація про великі грошові перекази в країни ЄС, у тому числі, наприклад, Чехію через фірми Вячеслава Стрєлковського. Зараз встановлюється — чи пов’язаний він з людьми з Офісу президента і чиновниками з правоохоронних органів", — сказав він.

Раніше вже з’являлася інформація про те, що Левченко відвідує на засіданнях РНБО хоч і не має права на те. Крім того, за даними журналіста Юрія Бутусова, вона також була присутньою на нараді в Офісі президента, під час якої було ухвалено рішення відкласти затримання "вагнерівців".

Примітно, але у декларації Гогілашвілі за минулий рік зазначено, що Левченко продовжує працювати у "Кварталі 95" і навіть отримує зарплату. А ось доходу від діяльності в Офісі президента вона не отримувала, що наштовхує на думку, що вона працює неофіційно.

Водночас в українських ЗМІ з’явилася інформація про те, що Гогілашвілі раніше фігурував у поліцейському розслідуванні про схему збуту метадону. Проте після призначення на високу посаду у МВС справа далі не пішла.

Гогілашвілі

Як повідомлялося раніше, після скандалу, що розгорівся, у справу втрутився сам Зеленський і висловив сподівання, що Гогілашвілі напише заяву про звільнення.

Заступник міністра послухався його поради і в понеділок, 13 грудня, стало відомо, що він більше не обіймає зазначену посаду.