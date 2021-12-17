"Ты что, бл***, тупой?!": Гогилашвили объяснил, почему сорвался на полицейского

Гогилашвили рассказал о том, как его пытались убить.

Бывший заместитель главы МВД Александр Гогилашвили после скандала с полицейскими в Донецкой области и увольнения пообщался с журналистами и рассказал, почему так себя повел.

Об этом пишет "Бабель".

По его словам, он живет в состоянии ощущения постоянной угрозы и напомнил, что в 2019 году его пытались убить и даже расстреляли машину.

Также он добавил, что спустя несколько месяцев после назначения на пост замглавы МВД его семье угрожали, из-за чего даже было открыто уголовное дело.

"Поймите, я не пончиками торговал на базаре. Это миллионы долларов", — сказал он, отметив, что он на своей должности успел перейти дорогу большому количеству людей, которые торгуют наркотиками.

Как сообщалось ранее, Гогилашвили стал известен после разборок с полицейскими 11 декабря. Предположительно правоохранители не узнали его и потребовали предъявить документы, после этого замминистра устроил скандал. Видео попало в сеть и стало причиной общественного резонанса.

Позже в сети появилось еще одно видео, снятое еще в ноябре, на котором видно, что Гогилашвили так себя ведет не в первый раз.

После случившегося в сети появилась информация о том, что вспыльчивый чиновник лично знаком с Владимиром Зеленским через свою жену Марию Левченко, которая после выборов стала советницей президента.

13 декабря Гогилашвили заявил, что самостоятельно написал заявление об увольнении и добавил, что ситуация стала для него показательным примером.