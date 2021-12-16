Укр

Угроза нацбезопасности? Главный украинский разведчик Буданов живет у Гогилашвили (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
266
Мужчин связывают дружеские отношения Новость обновлена 16 декабря 2021, 13:36
Мужчин связывают дружеские отношения

Журналисты заметили спецавто, которое выезжало из дома арендованного Марией Левченко и ее мужем.

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов на время ремонта в своем жилье переехал в дом к Александру Гогилашвили, уволенному после скандала на блокпосту в Краматорске.

Вероятное совместное проживание главы разведки и экс-замминистра в частном доме близ Киева вычислили журналисты "Слідства.Інфо".

В селе Хотов несколько месяцев возле дома, где проживает Гогилашвили с супругой Марией Левченко видели машины "под прикрытием". Номера Volvo не позволяли идентифицировать владельца, также следом ездил автомобиль сопровождения. Такой же кортеж видели и возле ГУР Минобороны.

Буданов отметил, что в этом доме он не живет, а лишь временно остановился. Также он заявил, что с Гогилашвили их связывают дружеские отношения. Переехать к нему предложил именно бывший замглавы МВД.

Журналисты отмечают, что на фоне информации о вероятном наличии у Гогилашвили русского паспорта подобное соседство может угрожать украинской нацбезопасности.

Напомним, скандал с тогда еще замминистра начался менее недели назад, когда в сети появилось видео, где он матерится и угрожает сотруднику полиции, который попросил его предъявить документы. После увольнения Гогилашвили извинился за инцидент.

Ранее "Телеграф" писал, что российский паспорт Гогилашвили был выдан в 2012 году, что подтверждают данные из нескольких независимых источников. Также журналистам удалось узнать, что экс-замминистра внутренних дел был замешан в мошенничестве в РФ.

Теги:
#Разведка #Министерство обороны #ГУР #Александр Гогилашвили
Кива - лидер по количеству хайпа среди депутатов
Интервью
Шахматная партия с Ильей Кивой - зачем поздравлял Путина, почему любит скандалы и что думает о судьбе Крыма и Донбасса
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Кива - лидер по количеству хайпа среди депутатов
Шахматная партия с Ильей Кивой - зачем поздравлял Путина, почему любит скандалы и что думает о судьбе Крыма и Донбасса
Дата публикации
Категория
Мужчин связывают дружеские отношения
Угроза нацбезопасности? Главный украинский разведчик Буданов живет у Гогилашвили (видео)
Дата публикации
Категория
Новый вариант ковида считают более заразным, чем "Дельта"
"Омикрон" уже в Польше: что известно о первом случае
Дата публикации
Категория
В Укрэнерго проблемы - на предприятии снова миллиардные убытки
Коррупция, кредиты и кризис имени Ахметова — что стало причиной миллиардных убытков госкомпании "Укрэнерго"
Дата публикации
Категория
Петр Порошенко во время эфира телеканала
Порошенко устроил скандал в прямом эфире канала "Рада" (видео)