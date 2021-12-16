Угроза нацбезопасности? Главный украинский разведчик Буданов живет у Гогилашвили (видео)

Журналисты заметили спецавто, которое выезжало из дома арендованного Марией Левченко и ее мужем.

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов на время ремонта в своем жилье переехал в дом к Александру Гогилашвили, уволенному после скандала на блокпосту в Краматорске.

Вероятное совместное проживание главы разведки и экс-замминистра в частном доме близ Киева вычислили журналисты "Слідства.Інфо".

В селе Хотов несколько месяцев возле дома, где проживает Гогилашвили с супругой Марией Левченко видели машины "под прикрытием". Номера Volvo не позволяли идентифицировать владельца, также следом ездил автомобиль сопровождения. Такой же кортеж видели и возле ГУР Минобороны.

Буданов отметил, что в этом доме он не живет, а лишь временно остановился. Также он заявил, что с Гогилашвили их связывают дружеские отношения. Переехать к нему предложил именно бывший замглавы МВД.

Журналисты отмечают, что на фоне информации о вероятном наличии у Гогилашвили русского паспорта подобное соседство может угрожать украинской нацбезопасности.

Напомним, скандал с тогда еще замминистра начался менее недели назад, когда в сети появилось видео, где он матерится и угрожает сотруднику полиции, который попросил его предъявить документы. После увольнения Гогилашвили извинился за инцидент.

Ранее "Телеграф" писал, что российский паспорт Гогилашвили был выдан в 2012 году, что подтверждают данные из нескольких независимых источников. Также журналистам удалось узнать, что экс-замминистра внутренних дел был замешан в мошенничестве в РФ.