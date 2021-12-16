Загроза нацбезпеці? Головний український розвідник Буданов живе у Гогілашвілі (відео)

Журналісти помітили спецавто, яке виїжджало з будинку орендованого Марією Левченко та її чоловіком.

Глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов на час ремонту у своєму житлі переїхав до будинку Олександра Гогілашвілі, звільненого після скандалу на блокпосту в Краматорську.

Імовірне спільне проживання голови розвідки та екс-заступника міністра у приватному будинку поблизу Києва вирахували журналісти "Слідства.Інфо".

У селі Хотів кілька місяців біля будинку, де мешкає Гогілашвілі з дружиною Марією Левченко, бачили машини "під прикриттям". Номери Volvo не дозволяли ідентифікувати власника, також слідом їздив автомобіль супроводу. Такий самий кортеж бачили і біля ГУР Міноборони.

Буданов зазначив, що у цьому будинку він не живе, а лише тимчасово зупинився. Також він заявив, що з Гогілашвілі їх пов’язують дружні стосунки. Переїхати до нього запропонував саме колишній заступник голови МВС.

Журналісти зазначають, що на тлі інформації про ймовірну наявність у Гогілашвілі російського паспорта подібне сусідство може загрожувати українській нацбезпеці.

Нагадаємо, скандал із тоді ще заступником міністра почався менш як тиждень тому, коли в мережі зʼявилося відео, де він матюкається і погрожує співробітнику поліції, який попросив його предʼявити документи. Після звільнення Гогілашвілі вибачився за інцидент.

Раніше "Телеграф" писав, що російський паспорт Гогілашвілі був виданий у 2012 році, що підтверджують дані з кількох незалежних джерел. Також журналістам вдалося дізнатися, що ексзаступник міністра внутрішніх справ був замішаний у шахрайстві в РФ.