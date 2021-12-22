Буданов разом із Гогілашвілі жили в будинку громадянки РФ Діани Стрелковської: свіжі деталі

Інформацію про другі документи власниці будинку оприлюднили журналісти. Також повідомляється про її нерухомість у Криму.

Ім’я Олександра Гогілашвілі, нещодавно звільненого з міністерства внутрішніх справ після скандалу на блокпосту в Краматорську, знову спливає в медіа. Цього разу у контексті того, кому належить будинок, у якому він проживав із дружиною Марією Левченко. Також там тимчасово зупинявся і голова української розвідки Кирило Буданов. Власницею житла є Діана Стрелковська. Вона може мати російське громадянство.

Про це повідомляє "Слідство. Інфо".

Посилаючись на власні джерела, журналісти розповіли, що Стрелковська отримала паспорт РФ у 2015 році в Криму. За рік до цього вона розлучилася зі своїм чоловіком В’ячеславом, якого вважають пов’язаним із системою конвертації та "обналу". Його діяльність розслідували правоохоронці. Знав про неї і Буданов.

Колишнє подружжя продовжує бізнес-відносини, стверджують журналісти. Також Стрелковський отримав паспорт РФ того ж дня, що й ексдружина. Крім цього вони отримали закордонні паспорти в Росії, у заяві на які розлучення не вказане.

Розслідування про Левченка, Гогілашвілі та Буданова

У Криму Стрелковська має нерухоме майно. У 2018-2019 роках його кількість збільшилась на кілька ділянок. Також вона за українським паспортом приїжджала до Криму, а звідти за російськими документами літала до Москви та Санкт-Петербурга, як стало відомо журналістам-розслідувачам. Є в неї також авто на російській реєстрації.

Журналісти запитали, чи знали Буданов, Гогілашвілі та Левченко про "російський" слід у житті власниці їхнього будинку і чи можуть свідчити дії Стрелковської про її підтримку анексії Криму.

Раніше "Телеграф" писав, що скандал навколо Гогілашвілі розкрив кілька цікавих фактів. Наприклад, імовірна наявність паспорта РФ у ексзама міністра внутрішніх справ. Зазначимо, що він заперечує наявність в нього російського громадянства, але не приховує минулого, повʼязаного з цією державою. Його дружина Марія Левченко також відома публіці. Вона — особиста помічниця президента Володимира Зеленського і присутня майже на всіх його зустрічах.