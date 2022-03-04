На Луганщині мешканці вийшли з українськими прапорами проти озброєних росіян (відео)

Російським окупантам ніде не раді.

У п’ятницю, 4 березня, на дев’ятий день повномасштабного російського вторгнення в Україну жителі Новопсковська (Луганська область) вийшли з українськими прапорами та заявили, що вони проти російської окупації села.

Відповідне відео опублікував на своїй сторінці в telegram радник голови Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко.

На кадрах мешканці Новопсковська вийшли на мітинг проти "російського міра". Українці розмахували національними прапорами, а також виганяли окупантів із села. Російські загарбники лише дивилися на все це, тримаючи в руках автомати.

"У Новопсковську Луганської області місцеві жителі виступили проти окупантів та їх "визволення", — повідомили під відео.

Нагадаємо, у Херсоні українці протестували проти російської "гуманітарної допомоги".

Раніше повідомлялося, що українська армія помстилася загарбникам за обстріл Харкова градами. Крім того, 4 березня 37-й військовий літак окупантів був збитий в українському небі. Також у п’ятницю був затриманий скандальний український депутат Нестор Шуфрич.