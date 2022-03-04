Рус

"Якщо впаде Україна, впаде вся Європа": Зеленський звернувся до європейців (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1193
Володимир Зеленський Новина оновлена 04 березня 2022, 20:33
Володимир Зеленський

Глава держави звернувся до європейських столиць та міст.

У п’ятницю, 4 березня, на 9 день повномасштабного вторгнення російських військ в Україну президент Володимир Зеленський звернувся до жителів Європи.

Відповідна заява президента доступна на YouTube-каналі Europa Union Frankfurt.

Зеленський у своєму зверненні до жителів Європи закликав Захід допомогти Україні.

"Якщо впаде Україна, впаде вся Європа", — заявив президент.

При цьому глава держави зазначив, що Україна не програє, адже він упевнений у нашому народі.

"А якщо ми переможемо, а я впевнений у нашому народі, я впевнений у вас, то це буде велика перемога демократії, свободи. Європа будь такою ж сильною, як народ України. Слава Україні!" — закінчив президент.

Також Зеленський закликав ушанувати хвилиною мовчання всіх загиблих, хто захищав Україну.

Раніше Зеленський закликав країни НАТО закрити повітряний простір в Україні. Крім того, він заявив, що хоче провести переговори з президентом росії володимиром путіним. Західні ЗМІ повідомили, що президента України намагалися кілька разів вбити, а 4 березня уламок ракети впав прямо на дачі Зеленського.

Теги:
#Україна #Росія #Володимир Зеленський #Війна з Росією
Обстріл Запорізької АЕС
Україна
Обстріл Запорізької АЕС: в Україну терміново прибуде міжнародна перевірка
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Обстріл Запорізької АЕС
Обстріл Запорізької АЕС: в Україну терміново прибуде міжнародна перевірка
Дата публікації
Категорія
Російські війська обстріляли Покровськ
Росія обстріляла українське місто забороненою зброєю
Дата публікації
Категорія
Затримання Нестора Шуфрича та його людей
Спійманого за "злив" позицій української армії Шуфрича передали СБУ (фото)
Дата публікації
Категорія
Конча-Заспа – президентська дача
Уламок ракети впав поряд з дачею президента: реакція Зеленського порадувала
Дата публікації
Категорія
росія продовжує робити спроби зламати українців
Війна — день 9: росія обстрілює мирні міста, але втрачає техніку пачками (оновлюється)