"Якщо впаде Україна, впаде вся Європа": Зеленський звернувся до європейців (відео)

Глава держави звернувся до європейських столиць та міст.

У п’ятницю, 4 березня, на 9 день повномасштабного вторгнення російських військ в Україну президент Володимир Зеленський звернувся до жителів Європи.

Відповідна заява президента доступна на YouTube-каналі Europa Union Frankfurt.

Зеленський у своєму зверненні до жителів Європи закликав Захід допомогти Україні.

"Якщо впаде Україна, впаде вся Європа", — заявив президент.

При цьому глава держави зазначив, що Україна не програє, адже він упевнений у нашому народі.

"А якщо ми переможемо, а я впевнений у нашому народі, я впевнений у вас, то це буде велика перемога демократії, свободи. Європа будь такою ж сильною, як народ України. Слава Україні!" — закінчив президент.

Також Зеленський закликав ушанувати хвилиною мовчання всіх загиблих, хто захищав Україну.

Раніше Зеленський закликав країни НАТО закрити повітряний простір в Україні. Крім того, він заявив, що хоче провести переговори з президентом росії володимиром путіним. Західні ЗМІ повідомили, що президента України намагалися кілька разів вбити, а 4 березня уламок ракети впав прямо на дачі Зеленського.