"Вы ничего не умеете": афроукраинец доходчиво объяснил россиянам, в чем их проблема (видео)

Пропагандистку Симоньян высмеял простой афроукраинец

Афроукраинец высмеял российских пропагандистов, а именно Маргариту Симоньян, которая крайне удивлена тем, что в ее стране не могут обеспечить импортозамещение по деталям и запчастям к авто или другой технике на фоне санкций ЕС и США.

"Почему? Ну, что, мы тупые?", — задалась вопросом Симоньян.

"Удивительно. Ребята, вы ничего не умеете делать. Представляете, что больше 70% компонентов вашей конченой машины Lada, они все импортные. А что вы будете делать с Mercedes, Volvo, Volkswagen?… Samsung нет, бл*ть, McDonald's нет. Телефоны вы умеете делать? "Вы не просто тупые! У вас просто мозгов нет, ребят!… Слава Украине!", — объяснил пропагандистам их проблему афроукраинец.

Напомним, что в ответ на российское военное вторжение в Украину десятки мировых брендов прекратили свою деятельность на территории рф. Не стала исключением и шведская компания IKEA. Недавно россияне бросились скупать остатки товаров из магазинов, а за некоторые даже дрались.

В Москве, Санкт-Петербурге и других городах даже те, кто предпочитает оставаться "вне политики", уже заметили нехорошее — закрываются магазины, цены в торговых сетях меняются практически каждый день, а самих товаров становится все меньше.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в россии беспрецедентно взлетели ставки по ипотеке. Купить квартиру стоит уже втрое дороже. Кроме того, "несчастные" россияне жалуются, что из-за войны против Украины не могут улететь на отдых за границу.