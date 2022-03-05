Россиянки подрались за кастрюли из IKEA, которая вскоре закроется (видео)

Магазины IKEA закроются в России в ответ на войну в Украине.

В ответ на российское военное вторжение в Украину десятки мировых брендов прекратили свою деятельность на территории россии. Не стала исключением и шведская компания IKEA. После объявления о прекращении продаж, как и прогнозировалось, россияне бросились скупать остатки товаров из магазинов, а за некоторые единицы даже дрались.

Драка двух россиянок за кастрюлю в субботу, 5 марта, попала на видео и стала вирусной в сети.

На кадрах две женщины в одном из российских магазинов IKEA соревнуются или за сотейник, или за кастрюлю. Выглядит ситуация крайне комично.

Напомним, что по прогнозу главного редактора сайта "Телеграф" Ярослава Жаренова, в связи с развязанной российскими властями войной против Украины пострадает каждый без исключения житель РФ. В Москве, Санкт-Петербурге и других городах даже те, кто предпочитает оставаться "вне политики", уже заметили нехорошее — закрываются магазины, цены в торговых сетях меняются практически каждый день, а самих товаров становится все меньше.

Кроме того, мировые бренды объявили о закрытии своих магазинов на российском рынке, ведь не желают иметь дело с государством-агрессором. Среди них не только IKEA, но и Hermes, H&M, Swarovski, Porsche, Cartier, iHerb, Mango, Nike, Marks&Spencer, Puma, Apple, Jysk, Nokia, Samsung и десятки других.

Также на россии прекращают деятельность почти все известные платежные системы мира — American Express, Apple Pay, Google Pay, MasterCard, PayPal, Revolut, SWIFT, Visa, Western Union, Payoneer.

Ранее сообщалось, что Евросоюз работает над отключением от международной платежной системы SWIFT еще ряда российских банков.