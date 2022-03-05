Укр

Россиянки подрались за кастрюли из IKEA, которая вскоре закроется (видео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Россияне начали сражаться за кастрюли из IKEA Новость обновлена 05 марта 2022, 21:45
Россияне начали сражаться за кастрюли из IKEA

Магазины IKEA закроются в России в ответ на войну в Украине.

В ответ на российское военное вторжение в Украину десятки мировых брендов прекратили свою деятельность на территории россии. Не стала исключением и шведская компания IKEA. После объявления о прекращении продаж, как и прогнозировалось, россияне бросились скупать остатки товаров из магазинов, а за некоторые единицы даже дрались.

Драка двух россиянок за кастрюлю в субботу, 5 марта, попала на видео и стала вирусной в сети.

На кадрах две женщины в одном из российских магазинов IKEA соревнуются или за сотейник, или за кастрюлю. Выглядит ситуация крайне комично.

Напомним, что по прогнозу главного редактора сайта "Телеграф" Ярослава Жаренова, в связи с развязанной российскими властями войной против Украины пострадает каждый без исключения житель РФ. В Москве, Санкт-Петербурге и других городах даже те, кто предпочитает оставаться "вне политики", уже заметили нехорошее — закрываются магазины, цены в торговых сетях меняются практически каждый день, а самих товаров становится все меньше.

Кроме того, мировые бренды объявили о закрытии своих магазинов на российском рынке, ведь не желают иметь дело с государством-агрессором. Среди них не только IKEA, но и Hermes, H&M, Swarovski, Porsche, Cartier, iHerb, Mango, Nike, Marks&Spencer, Puma, Apple, Jysk, Nokia, Samsung и десятки других.

Также на россии прекращают деятельность почти все известные платежные системы мира — American Express, Apple Pay, Google Pay, MasterCard, PayPal, Revolut, SWIFT, Visa, Western Union, Payoneer.

Ранее сообщалось, что Евросоюз работает над отключением от международной платежной системы SWIFT еще ряда российских банков.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Магазины #IKEA
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