Британська розвідка назвала дві умови політичної перемоги рф в Україні

росія не полишає спроб окупувати більшу кількість українських територій навіть попри значні втрати у своїх військах

Політичною метою російської федерації може бути повна окупація всіх територій Донеччини та Луганщини. Проте, аби досягнути бажаного, окупантам потрібно, окрім Сєвєродонецька, околиці якого вони частково оточили, отримати контроль над Краматорськом і трасою "Дніпро-Донецьк".

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Про це у вівторок, 31 травня, повідомили розвідники Міноборони Британії у своєму черговому огляді, відмітивши, що захоплення противником міста Лиман дає росіянам можливість в подальшому заблокувати Сєвєродонецьк і закритті наявні "кишені" навколо українських військ на Луганщині.

Читайте також: Категорія Україна Захоплення Лиману: розвідники пояснили, які переваги отримають окупанти у битві за Донбас Якщо росіянам вдасться встановити повний контроль над містом, то вони тримають стратегічну перевагу у наступній фазі битви за Донбас

"Сильні обстріли тривають, а на околицях Сєвєродонецька, ймовірно, точаться вуличні бої. Елементи російського Південного угруповання сил, ймовірно, очолюють найуспішнішу вісь у цьому секторі, за підтримки Центрального угруповання сил, що атакує з півночі. Прогрес повільний, але досягнення утримуються" — зазначається в тексті свіжого огляду.

Окрім того, розвідники відзначають, що шляхи до так званих "кишень" у Луганській області наразі впевнено контролюють Збройні сили України.

У британському Міноборони додають, що окупаційна армія спромоглася досягти успіху завдяки тому, що зосередила свої сили на невеликій території, тож тепер противник готовий піти на ризик, намагаючись протиснутися завдяки іншим окупованим землям.

Розвідники припускають, що метою російської федерації може бути окупація всієї території Донецької та Луганської областей, проте, для досягнення своїх прагнень їй необхідно забезпечити подальші складні оперативні цілі за межами Сєвєродонецька. Тобто отримати владу над Краматорськом, а також головною дорогою регіону — "Дніпро-Донецьк".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що країні-агресору майже вдалося повністю оточити місто Сєвєродонецьк, тож надалі вони планують просунутися в напрямку Бахмута, Соледара, а також, ймовірно, до Слов’янська і Краматорська. За пронозами експертів, подальші дії ворога на цих напрямках залежать виключно від того, чи вистачить у них сил на захоплення нових територій.