Заступник очільника однієї з областей вирішив підзаробити на гуманітарці: подробиці

Потреби держави хотіли "урізати" на п’ять автомобілів "швидкої допомоги"

У Чернівецькій області один із заступників голови обласної військової адміністрації вирішив скористатися війною для власного збагачення. Слідство підозрює чиновника у спробі провернути махінації з гуманітарним вантажем для українців, а саме з машинами для невідкладної допомоги.

Подробиці поділилися в пресслужбі СБУ в середу, 1 червня, інформує "Телеграф".

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Зазначається, що представника Чернівецької ОВА впіймали на махінаціях після того, як "не дорахувалися" п’ятірки "швидких", отриманих від дружньої Італії у якості гумдопомоги. Ці автомобілі через офіційні документи було розподілено на одну з обласних лікарень — заклад визначили як отримувача цієї частини гуманітарки.

Головлікар-одержувач погодився допомогти з чиновником у такій схемі та оформив отримані машини на свою ж громадську організацію, що має статус благодійної. При цьому "швидкі" мали надавати платні транспортні послуги для нужденних хворих.

Спочатку підозра була вручена медичному працівнику, а після проведення додаткових слідчих дій — і заступнику голови Чернівецької ОВА.

Розслідування розпочато за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Цей пункт визначає, що у разі визнання провини людина може бути позбавлена волі на 7-12 років із забороною обіймати окремі посади терміном до трьох років, а також конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як до крадіжки гуманітарки, особливо у воєнний час, належить голова фонду "Волонтерський рух" Наталія Гнатюк. Також жінка описала, з якими додатковими проблемами волонтери стикаються нині.