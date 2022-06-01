Зеленський розповів, чи Україна атакує територію росії

Вчиняти як росія, в Україні не мають наміру

Поступатися територією Україна не буде, але переносити військові дії на територію росії не планується.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів у інтерв’ю американському каналу Newsmax. Він також зазначив, що в Україні є території, з якими є "складності" та необхідні "обговорення".

Про мирні переговори та звільнення окупованих територій

Російські ультиматуми в стилі "поступіться третиною території і ми дамо вам спокій" — не те, про що можна домовлятися, каже президент. Серед регіонів, які "не підлягають захопленню силою", він назвав окремі райони Донеччини та Луганщини. Проблеми потрібно вирішити "по дипломатичних каналах", цитує ЗМІ президента України. Зеленський зауважив, що росія має бути готова до ведення переговорів з огляду на консолідацію світу навколо суверенітету України.

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Про далекобійну зброю для України

Зеленський пояснив, що заклики до постачання зброї великої дальності звучать лише на користь оборони України і наша країна не зацікавлена у нападі та атаках на росію. Те, що там відбувається, Україну не цікавить, зазначив президент: "нас цікавить тільки наша власна територія в Україні".

Раніше "Телеграф" писав, що США не надали Україні РСЗВ великої дальності через ризик прямої конфронтації з росією. Президент США Джо Байден також розповів, що думає про війну з росією, ядерне озброєння та постачання зброї в Україну.