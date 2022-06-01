Оккупанты захватили большую часть Северодонецка: стало известно о ситуации в городе

Захватчики не оставляют попыток оккупировать больше украинских территорий и продолжают продвигаться вглубь восточной части Украины

российская оккупационная армия на 96-й день войны с Украиной захватила уже 70% города Северодонецк, что в Луганской области. Части украинских войск пришлось частично отступить на более выгодные позиции, еще часть до сих пор ведет упорные бои с противником в городе.

Об этом в среду, 1 июня, сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, подчеркнув, что из-за тяжелой ситуации эвакуировать гражданских граждан из города невозможно. Кроме того, в Северодонецк приостановлена доставка гуманитарных грузов.

Также глава области добавил, что в больнице, к счастью, есть достаточное количество лекарств и других медицинских средств для оказания помощи травмированным. Запасы продуктов пока еще есть, они хранятся в гумштабах. По словам Гайдая, на время этого должно было хватить.

Кроме того, он добавил, что Лисичанск полностью находится под украинским контролем. Все свободные населенные пункты Луганской области систематически находятся под обстрелами.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что согласно данным британской разведки, политической целью россии может быть полная оккупация всей территории Донецкой и Луганской областей. Однако, чтобы достичь желаемого, оккупантам нужно, кроме Северодонецка, держать контроль еще и над Краматорском, а также важной трассой "Днепр-Донецк".

Также стоит напомнить, что если захватчикам все же удастся захватить Северодонецк, противник будет пытаться продвинуться в направлении Бахмута, Соледара, а также, вероятно, в Славянск и Краматорск.