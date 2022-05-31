Британская разведка назвала два условия политической победы рф в Украине

россия не оставляет попыток оккупировать большее количество украинских территорий даже несмотря на значительные потери в своих войсках

Политической целью российской федерации может стать полная оккупация всех территорий Донбасса и Луганщины. Однако, чтобы добиться желаемого, оккупантам нужно, кроме Северодонецка, окрестности которого они частично окружены, получить контроль над Краматорском и трассой "Днепр-Донецк".

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Об этом во вторник, 31 мая, сообщили разведчики Минобороны Британии в своем очередном обзоре, отметив, что захват противником города Лиман дает россиянам возможность в дальнейшем заблокировать Северодонецк и закрыть имеющиеся "карманы" вокруг украинских войск в Луганской области.

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"Сильные обстрелы продолжаются, а в окрестностях Северодонецка, вероятно, идут уличные бои. Элементы российской Южной группировки сил, вероятно, возглавляют самую успешную ось в этом секторе, при поддержке Центральной группировки сил, атакующей с севера. Прогресс медленный, но достижения удерживаются" — говорится в тексте свежего обзора.

Кроме того, разведчики отмечают, что пути к так называемым "карманам" в Луганской области уверенно контролируют Вооруженные силы Украины.

В британском Минобороны добавляют, что оккупационная армия смогла добиться успеха благодаря сосредоточению своих сил на небольшой территории, поэтому теперь противник готов пойти на риск, пытаясь протиснуться благодаря другим оккупированным землям.

Разведчики предполагают, что целью российской федерации может быть оккупация всей территории Донецкой и Луганской областей, однако для достижения своих стремлений ей необходимо обеспечить дальнейшие сложные оперативные цели за пределами Северодонецка. То есть получить власть над Краматорском, а также главной дорогой региона – "Днепр-Донецк".

Ранее "Телеграф" сообщал, что стране-агрессору почти удалось полностью окружить город Северодонецк, поэтому в дальнейшем они планируют продвинуться в направлении Бахмута, Соледара, а также, вероятно, в Славянск и Краматорск. По прогнозам экспертов, дальнейшие действия врага на этих направлениях зависят исключительно от того, хватит ли у них сил на захват новых территорий.