Готовятся к "вторжению Украины"? Белорусские войска чудят на границе
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лукашенко отгораживается от Украины минами
Беларусь, ранее создавшая новое оперативное командование вооруженных сил на украинском направлении, начала укреплять государственную границу с Украиной и осуществляет шаги будто бы против наступления Вооруженных сил Украины.
Об это сообщается в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ на странице в соцсети Фейсбук 2 июня.
Так, по данным украинских военных, на Волынском и Полесском направлениях основные усилия вооруженных сил республики Беларусь сосредоточены на усилении мер по охране государственной границы.
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"Одновременно осуществляется минирование лесных дорог, объездных путей и мостов в приграничных с нашим государством районах", — говорится в информации.
При этом украинские военные констатируют, что угроза нанесения российскими войсками ракетных и авиационных ударов с территории республики Беларусь сохраняется.
Как сообщалось, белорусский диктатор александр лукашенко не единожды утверждал, что Украина готовилась напасть на Беларусь. При этом ни одного вменяемого доказательства диктатор так и не предоставил. Вместе с тем, с его разрешения на территории Беларуси размещены ракетные комплексы и эскадрильи российской авиации, которые регулярно наносят удары по Украине.
Также именно с территории Беларуси в Украину вторглась одна из группировок российских войск, которая устроила резню в Буче и других городах и селах Киевской области.