У Зеленского и путина сделали новые заявления о переговорах: что говорят

Стороны зашли в тупик

Украина и россия приостановили переговоры по вопросам прекращения войны в Украине. По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, пока дипломатический процесс не движется.

Об этом чиновник заявил во вторник, 17 мая, во время общенационального марафона.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Подоляк утверждает, что диалог с Москвой сейчас временно находится "на паузе". И для этого есть несколько причин.

Первая — российские переговорщики не демонстрируют понимания происходящего сегодня в мире и своего негативного влияния на общую политическую ситуацию.

Вторая — отказ рф понять, что война больше не идет по правилам Кремля, а украинское сопротивление лишь увеличивается.

Третья — в Кремле никак не могут избавиться от пропаганды, которой нагнетают ситуацию внутри страны, из-за чего даже политическая элита боится сказать народу правду.

"А именно — о том, что с войны нужно было выходить на совсем других условиях, нежели заявлялось изначально", — объясняет Подоляк.

Также, по словам чиновника, сейчас россия использует переговоры исключительно как элемент своей внутренней пропаганды. Михаил Подоляк уверен, что страна-агрессор просто испытывает Украину и Запад на прочность.

"россия абсолютно хочет увидеть в действии все пакеты международных экономических санкций и окончательно понять действительную "боеспособность" своей армии, а также потерять остатки своей репутации, — говорит чиновник. — Такая, на мой взгляд, стратегическая цель россиян: все или ничего".

Он подчеркнул, что украинская делегация не вышла из переговоров, а просто на данном этапе не видит в них конкретики и необходимости их вести. Если в предложениях рф появится конкретика, диалог будет продлен.

Интересно, что в российском МИД, разумеется, обвинили в приостановке диалога именно Украину. По словам представителя ведомства Андрея Руденко, украинская сторона якобы "фактически вышла из переговоров", а также не ответила на некие "предложения", предоставленные Москвой.

Тем временем иностранные политики подозревают, что у путина все же надеются на дипломатическое решение нынешней войны. При этом диалог в Кремле вроде как готовы вести не только с Украиной, но и с Западом.

Также "Телеграф" писал о том, как на переговорном процессе между Киевом и Москвой может сказаться проигрыш рф в битве за Донбасс.