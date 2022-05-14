Путин хочет большую сделку – не только с Украиной: сделано важное заявление

Следующим шагом должна стать встреча на уровне лидеров стран

Переговорный процесс насчет войны в Украине, который регулярно тормозится российскими политиками, может выйти на новый уровень. По словам пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына, в россии уже рассматривают возможность начать диалог не только с Украиной, но и представителями западных государств.

Об этом турецкий чиновник заявил в интервью изданию Turkiye Gazetesi, передает "Телеграф".

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Калын утверждает, что в россии хотят начать переговоры не только с Киевом. Главная необходимость добавить в уравнение еще и Запад заключается в желании Кремля "заключить новую большую сделку". При этом, поясняет турецкий политик, проблемные вопросы касаются не только непосредственно войны в Украине.

"Невозможно положить конец позиционным конфликтам и, в конечном счете, войне, не восстановив здесь правильного баланса. Чтобы условия переговоров сложились, все стороны, включая Европу и США, должны иметь конструктивный настрой", — подчеркивает он.

По словам Калына, Турция прикладывает все возможные усилия, дабы переговоры, прошедшие в Стамбуле и переместившиеся сейчас в онлайн-формат, возымели правильный эффект. Самым главным сейчас у Эрдогана считают необходимость полноценного диалога между украинским и российским президентами. Также ведется дипломатическая работа с европейскими и американскими политиками.

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"Для того, чтобы главы государств России и Украины встретились лицом к лицу, необходимо выполнить определенные условия и добиться определенного прогресса в переговорах. В рамках Стамбульского процесса пройден определенный путь, но лидерам может потребоваться некоторое время, чтобы собраться вместе. К сожалению, события последних недель негативно повлияли на этот процесс", — подчеркнул Ибрагим Калын.

Помимо этого политик добавил, что лично встречался с президентом Украины Владимиром Зеленский. Глава украинского государства заверил турецкую сторону, что в Киеве им всецело доверяют.

Это подтверждает и тот факт, что именно Турцию называют одним из государств, которое сейчас активно работает по вопросу освобождения защитников Мариуполя из окружения на "Азовстали".

При этом Зеленский все равно был недоволен тем, что в Стамбуле придумали несколько обходных путей, чтобы сохранить прибыль от российских туристов, приезжающих на отдых.