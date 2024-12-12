Красотка-модель Анна Пославская внезапно пропала с радаров: как выглядела украинка и чего добилась

Девушка родилась в Новой Каховке, которая сейчас оккупирована Россией

Лишь недавно датчанка впервые стала победительницей конкурса "Мисс Вселенная". И если Украина не заняла в 2024 году почетного первого места, у представительниц нашей страны есть свои достижения в этом престижном мероприятии. К примеру, модель Анна Пославская в 2010 году стала первой украинкой, которой удалось попасть в пятерку лучших (в том году победила мексиканка).

Девушка, которая обрела популярность в недалеком прошлом, внезапно исчезла из радаров. Посмотрите, как выглядела Анна Пославская на пике славы и узнайте, где сейчас красотка.

Кто такая Анна Пославская

Девушка родилась в Новой Каховке, которая сейчас находится в оккупации. По первому образованию Анна является менеджером по туризму, позже она училась на факультете международной экономики в КНЭУ им. Вадима Гетьмана.

Начала свою карьеру Пославская в модельном бизнесе в 18 лет. Девушка успела принять участие во множестве конкурсов красоты, завоевав такие титулы, как "Мисс Украина-Юг 2009", "Мисс зрительских симпатий" на конкурсе "Мисс Украина – 2009".

Анна Пославская. Фото: instagram.com/missukraine_universe

14 лет назад Пославской посчастливилось представлять Украину на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2010". Национальный костюм для девушки создавала украинско-американский дизайнер Марина Асаулюк. Платье было выполнено из настоящих колосков и напоминало сноп пшеницы, украшенный голубой лентой.

Анна Пославская в национальном костюме

Анна сумела обойти более 80 конкурсанток, стать не только первой украинкой, которой удалось попасть в топ-5 лучших, но еще и третьей "Вице-мисс Вселенная 2010".

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Где сейчас Анна Пославская

Сразу после своего триумфа украинская модель включилась в работу: она ходила на различные интервью как в Украине, так и за рубежом; принимала участия в роскошных фотосессиях. Пославской также предлагали контракты из США и страны-агресорши России. В итоге девушка переехала в Нью-Йорк.

С 2018 года Анна перестала вести известные страницы в соцсетях. В Фейсбуке отмечено, что украинка находится в браке. Как она сейчас выглядит — неизвестно.

Анна Пославская в Фейсбуке

Анна Пославская в Инстаграме

Напомним, что в ноябре в Мексике прошел конкурс "Мисс Вселенная 2024". "Телеграф" сообщал, на каком месте оказалась украинка Алина Пономаренко.