Как выглядит могила Прони из легендарной комедии "За двумя зайцами" (фото)

Актриса покоится вместе со своим любимым мужем

Украинская актриса театра и кино Маргарита Криницына стала всенародной любимицей после того, как воплотила роль эксцентричной богатой наследницы семейства Сирко — Прони Прокоповны. Ее успех пыталась побить сама Алла Пугачева, однако легендарный фильм 1961 года стал ближе украинцам, чем его российская версия.

Маргарита Криницына хоть и родилась в 1932 году в России (поселок Новая Ляля, сейчас Свердловская область), и окончила московский ВГИК, но с 1959 года актриса постоянно жила в Киеве.

Еще во время учебы в институте Криницкая вышла замуж за фронтовика, студента ВГИКа Евгения Оноприенко. Мужчина стал известным сценаристом и кинодраматургом ("Гори, гори, моя звезда", "В бой идут одни "старики" и другие известные работы), а в 1986 году стал Заслуженным деятелем искусств УССР.

Актеры Олег Борисов и Маргарита Криницына в комедии "За двумя зайцами"

Криницына с мужем Евгеним Оноприенко

Супруги вместе жили в киевском доме по ул. Амвросия Бучмы, 8. Там же они и вырастили единственную дочь Аллу (после замужества Сурина), которая пошла по стопам отца и стала сценаристом и режиссером.

Где похоронена Маргарита Криницына

Актриса умерла на 74 году жизни 10 октября 2005 года, спустя восемь лет после смерти мужа Евгения от рака. Пара вместе покоится на знаменитом Байковом кладбище (участок № 49а).

Как выглядит могила Маргариты Криницыной

Памятник актрисе выполнен в форме пленочной киноленты, на одном из кадров которой исполнительница Прони изображена с искренней широкой улыбкой. Монументы супругам сделаны в одном стиле.

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