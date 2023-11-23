Скандальный Тищенко разводится? Что известно насчет семьи нардепа

Одиозный украинский нардеп Николай Тищенко, который часто попадает в различные скандалы, неожиданно разводится со своей женой. Народный избранник эту новость нигде не афишировал, но её "рассекретил" суд.

Соответствующее производство было начато 20 ноября Оболонский райсудом, а заявления были поданы 11 ноября. Об этом сообщается на портале "Судова влада України".

Что стало поводом для развода — пока неизвестно. Сам Тищенко никак пока информацию не комментировал.

Что известно о браке Тищенко

Нардеп Тищенко с 2016 года женат на бывшая модели, а ныне владелице сети салонов красоты Clipse Алле Барановской.

В 2017 году тогда еще 22-летняя супруга нардепа родила ему сына. Для Николая Тищенко это уже второй ребенок. У него еще подрастает сын от предыдущего брака.

Как отмечают журналисты,перед походом Николая Тищенко в политику часть его ресторанного бизнеса была переоформлена именно на Барановскую.

Ей сейчас принадлежит 74,55% в ООО "Мир ЛТД" (ресторан "Сейф") и 30% в ООО "ПКФ "Римид" (ресторан "Велюр").

Примечательно, что еще в начале 2023 года супруга Тищенко рассказывала у себя в соцсетях, что у пары все хорошо.

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