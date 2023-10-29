Ударили по шее и угрожали расправой: скандальный нардеп Тищенко заявил о нападении на него на Львовщине

Инцидент случился в пгт Брюховичи

Народный депутат Украины Николай Тищенко, на которого было совершено нападение во Львовской области, обратился с заявлением в полицию. Он отметил, что неизвестный мужчина по имени Василий ударил его и нецензурно выражался в его сторону.

Такая информация появилась в распоряжении "Телеграфа" от правоохранителей. Из заявления нардепа следует, что инцидент случился 29 октября примерно в 18:00 в пгт Брюховичи по ул. Смолистая.

Николай Тищенко написал в заявлении, что некий Василий нанес ему телесные повреждения, уточняя, что нападавший ударил его рукой в область шеи. Кроме того, как утверждает парламентарий, мужчина нецензурно выражался в его сторону и угрожал физической расправой.

Что говорит о ситуации Николай Тищенко

На своей странице в Facebook Николай Тищенко после инцидента объяснил, что к нему в приемную "ВСК Нацресурс" обратились работники и пациенты пансионата. Речь идет о бабушках и дедушках с тяжелыми болезнями, которые, как утверждает нардеп, просят защитить их от рейдерского захвата, угроз жизни и выселения на улицу.

"Пока военные защищают нашу землю, мы обязаны защищать их семьи! Неизвестные вооруженные люди под руководством Андрея Завадского незаконно захватили 2 гектара коммунальной земли в элитном городе Брюховичах в пригороде Львова. Подделали документы об аренде государственной земли, благодаря коррупционным связям с регистратором Лободинец Наталией, которая злоупотребляя должностью, незаконно внесла их в государственный реестр. Захватчики уже выдали письма о выселении всем тяжелобольным бабушкам и дедушкам. У большинства из них нет родственников, поэтому им некуда уйти", — написал Тищенко.

Он утверждает, что родственникам не дают свободно посещать своих больных родителей, дедушек и бабушек, которые находятся на лечении. Некоторые действия, как пишет парламентарий, и вовсе угрожают жизни людей. В частности, он говорит об отключении света, а некоторые пациенты подключены к аппаратам ИВЛ.

"Вчера боролись с этой мафией до поздней ночи. На место преступления приехал Журбенко Василий, представился начальником охраны от захватчика "Укры" и сотрудником Интерпола. В его автомобиле на поддельных номерных знаках было обнаружено много камер и фотоловушки. Какую разведку он осуществляет во время войны и в пользу какого государства, пусть устанавливают соответствующие службы. Он вел себя очень агрессивно, унижал моих помощников, провоцировал полицию и всех собравшихся. Публично запугивал и угрожал женщинам, работницам пансионата", — добавил Тищенко.

Все пострадавшие, по словам депутата, дали показания сотрудникам полиции. Обо всем происходящем на месте он написал в заявлении.

"А также после того, как данное лицо ударило меня в присутствии полиции, на него возбуждено уголовное производство о нападении на меня во время исполнения моих депутатских полномочий. Это в целом", — подытожил он.

"Телеграф" попытался связаться с указанным в посте Тищенко человеком, и обратился к нему за комментарием, однако пока ответа не получил.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 5 октября народные депутаты Украины от "Слуги народа" Александр Куницкий и Артем Дмитрук избили человека в Киеве. Это случилось во время очередного их рейда в мошеннический колл-центр. Пострадавший утверждает, что он просто стоял на улице, как вдруг к нему подошли нардепы, начали провоцировать, снимать, а затем и вовсе нападать на него.