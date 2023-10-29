Во Львовской области неизвестные избили нардепа Тищенко: полиция начала расследование

Сам депутат пока не комментирует происшествие

Во Львовской области произошло нападение на народного депутата Николая Тищенко, ранее исключенного из "Слуги народа". После инцидента он обратился в правоохранительные органы.

По факту нападения на парламентария уже начато досудебное расследование. Об этом пишет hromadske, ссылаясь на слова представителя областного управления Национальной полиции Светланы Добровольской.

"На данный момент известно, что Тищенко подал заявление в полицию. По данному факту начато досудебное расследование по статье 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение)", — говорится в сообщении.

Информацию об этом в своем Telegram-канале также написал народный депутат Алексей Гончаренко. Не раскрывая подробностей этой ситуации он лишь также сказал, что Тищенко написал заявление за нападение.

Отметим, что на момент выхода данного материала на официальных страница Николая Тищенко в сети отсутствуют комментарии и информацию по этому случаю. Также в настоящий момент неизвестна причина, обстоятельства и детали инцидента.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что внефракционный депутат Артем Дмитрук и депутат от фракции "Слуга народа" Александр Куницкий избили в центре Киева человека, который якобы был связан с работой мошеннического колл-центра. Как выяснилось, парень являлся воином ВСУ.