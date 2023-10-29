На Львівщині невідомі побили нардепа Тищенка: поліція розпочала розслідування

Сам депутат поки не коментує пригоду

На Львівщині стався напад на народного депутата Миколу Тищенка, раніше виключеного зі "Слуги народу". Після інциденту він звернувся до правоохоронних органів.

За фактом нападу на парламентаря вже розпочато досудове розслідування. Про це пише hromadske, посилаючись на слова представника обласного управління Національної поліції Світлани Добровольської.

"На цей час відомо, що Тищенко подав заяву в поліцію. За цим фактом розпочато досудове розслідування за статтею 125 (навмисне легке тілесне ушкодження)", — йдеться у повідомленні.

Інформацію про це у своєму Telegram-каналі також написав народний депутат Олексій Гончаренко. Не розкриваючи подробиць цієї ситуації він лише сказав, що Тищенко написав заяву за напад.

Зазначимо, що на момент виходу даного матеріалу на офіційних сторінках Миколи Тищенка в мережі відсутні коментарі та інформацію з цього приводу. Також зараз невідома причина, обставини та деталі інциденту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що позафракційний депутат Артем Дмитрук та депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Куницький побили в центрі Києва людину, яка нібито була пов’язана з роботою шахрайського кол-центру. Як з’ясувалося, хлопець був воїном ЗСУ.